FA обвинила МЮ в потере контроля над игроками
"Манчестер Юнайтед" были предъявлены обвинения касательно потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Игроки "Юнайтед" были крайне возмущены решением рефери Крейга Поусона отменить гол Криштиану Роналду во время безголевого матча на "Олд Траффорд" в минувшее воскресенье.
"Красные дьяволы" обступили арбитра и принялись выражать свое недовольство, что Поусон, предъявивший Роналду желтую карточку в этом эпизоде, и указал в своем отчете.
Такого рода поведение игроков "Юнайтед" не осталось незамеченным со стороны FA, и теперь "дьяволам" надлежит объясниться в срок до четверга.
18.10.2022 17:00
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Поусон норм. реф. В АПЛ два придурка - Тирни и Тейлор.
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