FA обвинила МЮ в потере контроля над игроками

"Манчестер Юнайтед" были предъявлены обвинения касательно потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Игроки "Юнайтед" были крайне возмущены решением рефери Крейга Поусона отменить гол Криштиану Роналду во время безголевого матча на "Олд Траффорд" в минувшее воскресенье.



"Красные дьяволы" обступили арбитра и принялись выражать свое недовольство, что Поусон, предъявивший Роналду желтую карточку в этом эпизоде, и указал в своем отчете.



Такого рода поведение игроков "Юнайтед" не осталось незамеченным со стороны FA, и теперь "дьяволам" надлежит объясниться в срок до четверга.