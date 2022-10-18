Жота пропустит ЧМ-2022 в Катаре

Из-за травмы нападающий Диогу Жота пропустит оставшиеся матчи "Ливерпуля" до Чемпионата Мира и сам турнир в Катаре.

Жота получил травму икроножной мышцы уже в компенсированное время победного для "Ливерпуля" (1:0) матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп с самого начала был настроен пессимистично насчет здоровья 25-летнего игрока сборной Португалии, и после углубленного обследования его опасения подтвердились.



"Это довольно серьезная мышечная травма. Это грустно для парня, для сборной Португалии и для каждого".



"Мы говорим о месяцах, но время покажет. Я не хочу называть цифры. Но да, это будет долго. На удивление, он пока что в порядке. Он умный парень, и я думаю, он сразу все понял", — цитирует Клоппа Sky Sports.