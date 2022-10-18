Жота пропустит ЧМ-2022 в Катаре

Диогу Жота Из-за травмы нападающий Диогу Жота пропустит оставшиеся матчи "Ливерпуля" до Чемпионата Мира и сам турнир в Катаре.

Жота получил травму икроножной мышцы уже в компенсированное время победного для "Ливерпуля" (1:0) матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп с самого начала был настроен пессимистично насчет здоровья 25-летнего игрока сборной Португалии, и после углубленного обследования его опасения подтвердились.

"Это довольно серьезная мышечная травма. Это грустно для парня, для сборной Португалии и для каждого".

"Мы говорим о месяцах, но время покажет. Я не хочу называть цифры. Но да, это будет долго. На удивление, он пока что в порядке. Он умный парень, и я думаю, он сразу все понял", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Жота, Ливерпуль, сборная Португалии, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 16:00

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  1. takernotagiver 18.10.2022 16:42 # takernotagiver
    Жопа Жоте

    (ответить)

  2. zaeba1l 18.10.2022 16:40 # zaeba1l
    Всем красным на память фото с матча с сосити
    https://i.postimg.cc/pXQxnbrD/image.jpg

    (ответить)

  3. true-manc 18.10.2022 16:31 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  4. vagifspurs 18.10.2022 16:30 # vagifspurs
    Ноунейм, особо никто и не вспомнит

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  5. largo-winch 18.10.2022 16:22 # largo-winch
    пистец! здоровья топарику.

    шансы Сборной Португалии снизились

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