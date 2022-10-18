Хау подтвердил, что Исак вернется после ЧМ-2022

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что нападающий Александер Исак вернется только после Чемпионата Мира в Катаре.

Сыграв всего три матча за свой новый клуб и забив в них два гола, Исак угодил в лазарет с травмой бедра. А затем, когда Александер шел на поправку, у него случился рецидив.



На пресс-конференции в преддверии матча против "Эвертона" в среду Хау подтвердил просочившуюся в прессу информацию, что снова сыграть за "Ньюкасл" 23-летний швед сможет уже в декабре.



"Мы не думаем, что увидим его до Чемпионата Мира. У него случился рецидив травмы бедра".



"Это очень расстраивает. Будучи новым игроком и переходя в новую лигу и новый клуб, ты хочешь проявить себя, и он это сделал в первых матчах", — цитирует Хау Daily Mail.