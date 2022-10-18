"Арсеналу" нужно поспешить с новым контрактом для Салиба
"Арсеналу" нужно ускориться в переговорах с защитником Вильямом Салиба, потому что действующий контракт французского защитника истекает уже в конце этого сезона.
Проведя три предыдущих сезона в аренде, эту кампанию Салиба начал основным игроком "Арсенала" и сейчас помогает "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге.
Ранее считалось, что контракт Салиба истекает летом 2024, однако The Athletic утверждает, что действующее соглашение Вильяма рассчитано только до конца этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Таким образом, "Арсеналу" нужно поспешить с согласованием нового контракта. Если этого не произойдет и если "канониры" не воспользуются опцией продления, с января 21-летний француз сможет свободно общаться с зарубежными клубами.
18.10.2022 14:00
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