Троссард остудил слухи насчет "Челси"
Вингер "Брайтона" Леандро Троссард заявил, что пока не готов обсуждать возможный переход в "Челси" в январе.
В прошлом месяце Троссард прямо заявил, что хотел бы последовать за тренером Грэмом Поттером в "Челси", "если такая возможность появится".
Однако до зимнего трансферного окна еще далеко, и пока 27-летний игрок сборной Бельгии не хочет отвлекаться от своих приоритетов, коими являются клуб и сборная.
"Очень сложно ответить на это. С этим придется подождать до окончания Чемпионата Мира".
"Я совершенно не думаю об этом сейчас. У меня на уме "Брайтон" и Чемпионат Мира. А затем посмотрим", — цитирует Троссарда Evening Standard.
18.10.2022 13:00
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