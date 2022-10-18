Троссард остудил слухи насчет "Челси"

Вингер "Брайтона" Леандро Троссард заявил, что пока не готов обсуждать возможный переход в "Челси" в январе.

В прошлом месяце Троссард прямо заявил, что хотел бы последовать за тренером Грэмом Поттером в "Челси", "если такая возможность появится".



Однако до зимнего трансферного окна еще далеко, и пока 27-летний игрок сборной Бельгии не хочет отвлекаться от своих приоритетов, коими являются клуб и сборная.



"Очень сложно ответить на это. С этим придется подождать до окончания Чемпионата Мира".



"Я совершенно не думаю об этом сейчас. У меня на уме "Брайтон" и Чемпионат Мира. А затем посмотрим", — цитирует Троссарда Evening Standard.