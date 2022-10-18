"Челси" предложил Жоржиньо новый контракт

"Челси" сделал предложение своему полузащитнику Жоржиньо о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, а в прессе то и дело появляются слухи, связывающие вице-капитана "синих" с переходом в "Барселону" или возвращением в Серию А.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" хочет сохранить Жоржиньо, но предложение "синих" о продлении сотрудничества предусматривает сохранение зарплаты 30-летнего итальянца на уровне 120,000 фунтов в неделю.



Однако Жоржиньо рассчитывает на прибавку и хочет получать на уровне Сесара Аспиликуэты, который недавно заключил новый контракт с недельной зарплатой в 150,000 фунтов.



В данный момент переговоры продолжаются, и Жоржиньо по-прежнему надеется остаться на "Стэмфорд Бридж".