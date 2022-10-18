"Эвертон" хочет купить Джонатана Дэвида
"Эвертон" определил нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида в качестве своей приоритетной цели на следующее лето.
Несмотря на крепость своей обороны, что позволяет "Эвертону" держаться на отдалении от зоны вылета Премьер-Лиги, "ириски" по-прежнему испытывают проблемы с забитыми голами.
Доминик Калверт-Левин больше играет, чем лечится, а Энтони Гордон и Саломон Рондон не готовы взвалить на себя бомбардирское бремя.
Решить эту проблему, утверждает Sky Sport Germany, мерсисайдский клуб собирается с помощью приглашение Дэвида, который забил девять голов в 11 матчах французской Лиги 1 этого сезона.
Сообщается, что сам 22-летний канадец, оцениваемый в 45 миллионов фунтов, надеется перейти в "один из топ-12 ведущих клубов Европы".
18.10.2022 11:00
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