"Эвертон" хочет купить Джонатана Дэвида

"Эвертон" определил нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида в качестве своей приоритетной цели на следующее лето.

Несмотря на крепость своей обороны, что позволяет "Эвертону" держаться на отдалении от зоны вылета Премьер-Лиги, "ириски" по-прежнему испытывают проблемы с забитыми голами.



Доминик Калверт-Левин больше играет, чем лечится, а Энтони Гордон и Саломон Рондон не готовы взвалить на себя бомбардирское бремя.



Решить эту проблему, утверждает Sky Sport Germany, мерсисайдский клуб собирается с помощью приглашение Дэвида, который забил девять голов в 11 матчах французской Лиги 1 этого сезона.



Сообщается, что сам 22-летний канадец, оцениваемый в 45 миллионов фунтов, надеется перейти в "один из топ-12 ведущих клубов Европы".