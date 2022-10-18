Бент считает, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На удивление рано в сезоне сменив главного тренера, сейчас при Грэме Поттере "Челси" демонстрирует серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.



"Синие" уже поднялись на четвертое место, и хотя их отставание от лидирующего "Арсенала" составляет восемь очков, Бент видит у команды Поттера потенциал пойти дальше.



"Конечно, "Челси" может выиграть лигу. Они среди претендентов".



"Они лишь могут продолжать делать то, что делают сейчас, и выигрывать матчи. Если они смогут делать это, то они сократят отставание, и в какой-то момент люди скажут: "Вау, а "Челси" уже здесь или около". Все в их руках", — сообщил Бент talkSPORT.