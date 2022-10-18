Бент считает, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу

Грэм Поттер Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На удивление рано в сезоне сменив главного тренера, сейчас при Грэме Поттере "Челси" демонстрирует серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.

"Синие" уже поднялись на четвертое место, и хотя их отставание от лидирующего "Арсенала" составляет восемь очков, Бент видит у команды Поттера потенциал пойти дальше.

"Конечно, "Челси" может выиграть лигу. Они среди претендентов".

"Они лишь могут продолжать делать то, что делают сейчас, и выигрывать матчи. Если они смогут делать это, то они сократят отставание, и в какой-то момент люди скажут: "Вау, а "Челси" уже здесь или около". Все в их руках", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. akado 18.10.2022 10:50 # akado
    Ну, пока что последовательность только от Арсенала, но их воспринимать серьезно очень сложно. ЧМ всё решит, у кого здоровых из основы больше останется, тот и выиграет.

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  2. staryi-eblan 18.10.2022 10:10 # staryi-eblan
    Арсенал шампиньон. Наверное. Или скорее Сити

    Синякам по силам быть в 4-ке - да, взять титул - йок

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