Бент считает, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу
Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что "Челси" по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
На удивление рано в сезоне сменив главного тренера, сейчас при Грэме Поттере "Челси" демонстрирует серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.
"Синие" уже поднялись на четвертое место, и хотя их отставание от лидирующего "Арсенала" составляет восемь очков, Бент видит у команды Поттера потенциал пойти дальше.
"Конечно, "Челси" может выиграть лигу. Они среди претендентов".
"Они лишь могут продолжать делать то, что делают сейчас, и выигрывать матчи. Если они смогут делать это, то они сократят отставание, и в какой-то момент люди скажут: "Вау, а "Челси" уже здесь или около". Все в их руках", — сообщил Бент talkSPORT.
18.10.2022 10:00
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Ну, пока что последовательность только от Арсенала, но их воспринимать серьезно очень сложно. ЧМ всё решит, у кого здоровых из основы больше останется, тот и выиграет.
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Арсенал шампиньон. Наверное. Или скорее Сити
Синякам по силам быть в 4-ке - да, взять титул - йок
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