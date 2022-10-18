Будущее Кейна в "Тоттенхэме" зависит от Конте

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн примет решение насчет своего будущего только после того, как его главный тренер Антонио Конте определится со своим.

Как известно, от действующего контракта Кейна остается всего один полный год, а в прессе не утихают слухи, что следующим летом приобрести Харри попытается "Бавария".



В данный момент Кейн счастлив в "Тоттенхэме" и чувствует, что "шпоры" движутся в правильном направлении при Конте, однако капитан сборной Англии не спешит садиться за стол переговоров.



Как сообщает Football Insider, 29-летний Кейн будет готов вступить в переговоры о новой сделке лишь после того, как Конте продлит свой истекающий в конце этого сезона контракт.



"Тоттенхэм" надеется склонить Конте к новому контракту во время паузы на ЧМ-2022. И тогда, вернувшись из Катара, Кейн сможет принять свое решение.