Саутгейт получит бонус в 4 млн. фунтов, если выиграет ЧМ-2022

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту обещан бонус в 4 миллиона фунтов в случае победы на Чемпионате Мира в Катаре.

Достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, сейчас Саутгейт мечтает сделать шаг вперед и завоевать первый большой для английской сборной трофей с мундиаля 1966 года.



Несмотря на провальную кампанию в Лиге Наций, англичане считаются одним из фаворитов стартующего в следующем месяце Чемпионата Мира, и FA постаралась максимально мотивировать Гарета.



Как утверждает The Sun, в случае победы на турнире в Катаре Саутгейт получит бонус в 4 млн. фунтов, тогда как за успех в России четыре года назад ему обещали только 1.5 млн. фунтов.



Добавим, что Саутгейт уже получил 500,000 фунтов сверх своей зарплаты в качестве бонуса за преодоление отборочного турнира к ЧМ-2022.