Саутгейт получит бонус в 4 млн. фунтов, если выиграет ЧМ-2022

Гарет Саутгейт Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту обещан бонус в 4 миллиона фунтов в случае победы на Чемпионате Мира в Катаре.

Достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, сейчас Саутгейт мечтает сделать шаг вперед и завоевать первый большой для английской сборной трофей с мундиаля 1966 года.

Несмотря на провальную кампанию в Лиге Наций, англичане считаются одним из фаворитов стартующего в следующем месяце Чемпионата Мира, и FA постаралась максимально мотивировать Гарета.

Как утверждает The Sun, в случае победы на турнире в Катаре Саутгейт получит бонус в 4 млн. фунтов, тогда как за успех в России четыре года назад ему обещали только 1.5 млн. фунтов.

Добавим, что Саутгейт уже получил 500,000 фунтов сверх своей зарплаты в качестве бонуса за преодоление отборочного турнира к ЧМ-2022.


Метки FA, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. closer 18.10.2022 08:21 # closer
    Значит не получит.

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  2. liverbro 18.10.2022 08:19 # liverbro
    Ага,выиграет.Не верится ни разу

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  3. xhakaboom 18.10.2022 08:16 # xhakaboom
    Англия лучшая сборная мира! Букайо Сака её лидер, не зря получил приз лучшего игрока.

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