"Вулверхэмптон" собеседует Петера Боса

Бывший главный тренер "Байера", дортмундской "Боруссии" и "Аякса" Петер Бос прошел собеседование в "Вулверхэмптоне".

"Вулверхэмптон" все еще находится в поисках замены уволенному Бруну Лаже и ранее не смог договориться с Хуленом Лопетеги, хотя от того и оказалась "Севилья".



По информации The Telegraph, Бос уже переговорил с руководством "волков" и теперь является серьезным претендентом на вакантный пост. Клуб с "Молинью" надеется произвести назначение на следующей неделе.



58-летний голландец находится без работы с прошлого месяца, когда он был уволен из "Лиона" после неудачного старта сезона, однако его репутация от этого не пострадала.



Бос стал известен в Европе благодаря своему стилю, заточенному на атаку и проецирующему идеи легендарного Йоана Кройфа, и такая философия выглядит привлекательно для "Вулверхэмптона".



Добавим, в сезоне 2016/17 Бос достиг с "Аяксом" финала Лиги Европы, где проиграл "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуриньо. Кроме того, Петер выводил "Байер" в финал Кубка Германии (2019/20).