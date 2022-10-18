"Вулверхэмптон" собеседует Петера Боса

Петер Бос Бывший главный тренер "Байера", дортмундской "Боруссии" и "Аякса" Петер Бос прошел собеседование в "Вулверхэмптоне".

"Вулверхэмптон" все еще находится в поисках замены уволенному Бруну Лаже и ранее не смог договориться с Хуленом Лопетеги, хотя от того и оказалась "Севилья".

По информации The Telegraph, Бос уже переговорил с руководством "волков" и теперь является серьезным претендентом на вакантный пост. Клуб с "Молинью" надеется произвести назначение на следующей неделе.

58-летний голландец находится без работы с прошлого месяца, когда он был уволен из "Лиона" после неудачного старта сезона, однако его репутация от этого не пострадала.

Бос стал известен в Европе благодаря своему стилю, заточенному на атаку и проецирующему идеи легендарного Йоана Кройфа, и такая философия выглядит привлекательно для "Вулверхэмптона".

Добавим, в сезоне 2016/17 Бос достиг с "Аяксом" финала Лиги Европы, где проиграл "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуриньо. Кроме того, Петер выводил "Байер" в финал Кубка Германии (2019/20).


Метки Бос, Вулверхэмптон, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 07:00

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  1. takernotagiver 18.10.2022 07:32 # takernotagiver
    Блин, сначала показалось, что это Гвардиола сменил бензоколонку на Лион

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