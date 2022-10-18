Саутгейт готов взять Гомеса в Катар
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес, вероятно, получит место в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
На счету 26-летнего Гомеса 11 матчей за сборную Англии, однако последний из них Джо сыграл еще два года назад.
Однако в преддверии ЧМ-2022 Саутгейт столкнулся с тем, что два его основных претендента на позицию правого защитника в лице Кайла Уолкера и Риса Джеймса получили травмы.
По информации The Sun, Саутгейт и его ассистент Стив Холланд остались под впечатлением от игры Гомеса против "Манчестер Сити" в минувший уикенд и готовы наградить Джо местом в заявке англичан на турнир в Катаре.
Помимо позиции правого защитника, Гомес также способен сыграть в центре обороны, и эта универсальность Джо является важным фактором в глазах Саутгейта.
18.10.2022 06:00
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