"Сити" назван Клубом Года

"Манчестер Сити" был признан Клубом Года на церемонии вручения наград "Золотого мяча" от France Football.

В борьбе за эту награду "Сити", защитивший титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, опередил "Ливерпуль" и "Реал".



Остальные же награды вечера — лучшему голкиперу, лучшему нападающему, лучшему молодому игроку и, конечно, сам "Золотой мяч" — достались представителям испанской Ла Лиги.



Так, обладателем "Золотого мяча" стал нападающий "Реала" Карим Бензема. На втором месте оказался Садио Мане из "Баварии", а замкнул топ-3 Кевин Де Брюйне из "Сити".



