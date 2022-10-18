"Сити" назван Клубом Года
"Манчестер Сити" был признан Клубом Года на церемонии вручения наград "Золотого мяча" от France Football.
В борьбе за эту награду "Сити", защитивший титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, опередил "Ливерпуль" и "Реал".
Остальные же награды вечера — лучшему голкиперу, лучшему нападающему, лучшему молодому игроку и, конечно, сам "Золотой мяч" — достались представителям испанской Ла Лиги.
Так, обладателем "Золотого мяча" стал нападающий "Реала" Карим Бензема. На втором месте оказался Садио Мане из "Баварии", а замкнул топ-3 Кевин Де Брюйне из "Сити".
18.10.2022 00:05
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Странно, что не Реал))) Они то почти всё забрали
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Справедливо.
КОРОЛИ!!!
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