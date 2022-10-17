Кэррик на пороге назначения в "Мидлсбро"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик передумал отказываться от работы главным тренером "Мидлсбро" и вскоре будет назначен клубом Чемпионшипа.

Напомним, на прошлой неделе Кэррик прошел собеседование на "Риверсайде", после чего пресса сообщила, что сторонам не удалось договориться, а Майкл вообще считает это время неподходящим для своего возвращения в футбол.



Однако talkSPORT утверждает, что в минувший уикенд "Боро" и Кэррик возобновили переговоры, и сейчас Майкл находится на пороге своей первой самостоятельной работы как тренер.



Занимающие третье с конца место в Чемпионшипе "речники" ожидают назначить 41-летнего англичанина до домашнего матча против "Хаддерсфилда" в ближайшую субботу.