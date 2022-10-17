Невилл и Кин по-прежнему считают "Сити" фаворитом

Легенды "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Рой Кин по-прежнему считают "Манчестер Сити" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Поражение 1:0 от "Ливерпуля" накануне увеличило отставание "Сити" от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до четырех очков, однако Невилл и Кин верят, что "горожане" еще обгонят "канониров".



"Я по-прежнему думаю, что титул достанется "Сити". Думаю, в конце концов "Арсенал" сблизится и будет соперничать с "Тоттенхэмом", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом". А титул, думаю, достанется "Сити". Это очень другой сезон. После Чемпионата Мира все может очень измениться относительно сегодня", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



"Да, я по-прежнему отдаю предпочтение "Сити". "Арсенал" проводит блестящий сезон, но очевидно, что впереди еще длинный путь. Я бы не рискнул поставить против "Сити" — они завоевали титул в прошлом сезоне, и они очень, очень сильны".



"Арсенал" прибавил, они хорошо поработали над укреплением состава летом. Они набрали хороший ход, а вокруг клуба хорошая атмосфера и энергия. Однако им слегка везет, как против "Лидса", и ты все равно отдал бы предпочтение "Сити", — согласился с бывшим одноклубником Кин.