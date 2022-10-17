Франк снова обсуждает новый контракт с "Брентфордом"

"Брентфорд" начал переговоры с Томасом Франком о новом контракте, несмотря на то, что свое действующее соглашение главный тренер "пчел" заключил только девять месяцев назад.

Тогда, в январе, Франк связал свое будущее с "Брентфордом" до 2025 года. С тех пор Томас только укрепил свою репутацию, уверенно решив свою задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



По информации The Telegraph, действующий контракт Франка предусматривает отступные в 3 миллиона фунтов. Опасаясь интереса к Томасу со стороны других клубов, "пчелы" пригласили своего рулевого к столу переговоров.



"Брентфорд" собирается наградить Франка за достигнутый прогресс, а заодно значительно увеличить размер отступных или убрать этот пункт из контракта вовсе.



Добавим, Франк занимает свой пост с 2018 года. Томас вывел "Брентфорд" в Премьер-Лигу, избежал вылета назад в Чемпионшип, достиг полуфинала Кубка Лиги, а также поставил команде привлекательный футбол.