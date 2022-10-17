"Вилла" готова позвать Почеттино на место Джеррарда

"Астон Вилла" готова пригласить Маурисио Почеттино на место своего главного тренера Стивена Джеррарда.

Ожидается, что эта неделя станет определяющей для дальнейшей судьбы Джеррарда. Стивен едва ли избежит увольнения, если его команда не добьется хороших результатов против "Фулхэма" в четверг и против "Брентфорда" в воскресенье.



По информации The Telegraph, боссы "Виллы" уже задумываются о замене Джеррарду, и в качестве своего кандидата номер один бирмингемский клуб рассматривает Почеттино.



Маурисио находится без клуба с июля, когда от его услуг отказался ПСЖ. В Париже, а также в "Тоттенхэме" аргентинец поработал со звездами первой величины, поэтому "Вилле" будет непросто заманить специалиста такого калибра.



Помимо Почеттино, "Вилла" также присматривается к экс-наставнику "Челси" Томасу Тухелю и Унаи Эмери из "Вильярреала".