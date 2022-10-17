Гринвуду отказано в освобождении под залог

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд останется за решеткой до следующего заседания суда.

Напомним, впервые Гринвуд был арестован полицией в январе, после чего его выпустили под залог. В этом статусе Мейсон находился до минувшей субботы, когда его вновь задержали за попытку увидеться со своей жертвой.



В тот же день, субботу, Гринвуду были предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей бывшей девушки.



В понедельник 21-летний игрок сборной Англии предстал перед Магистратским судом Большого Манчестера, лишь подтвердив свою личность и выслушав выдвинутые в его адрес обвинения.



Как сообщает Sky Sports, на сей раз Гринвуду было отказано в освобождении под залог. Мейсон останется под арестом до следующего судебного заседания, которое было назначено на 21 ноября.