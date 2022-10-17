Гринвуду отказано в освобождении под залог
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд останется за решеткой до следующего заседания суда.
Напомним, впервые Гринвуд был арестован полицией в январе, после чего его выпустили под залог. В этом статусе Мейсон находился до минувшей субботы, когда его вновь задержали за попытку увидеться со своей жертвой.
В тот же день, субботу, Гринвуду были предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей бывшей девушки.
В понедельник 21-летний игрок сборной Англии предстал перед Магистратским судом Большого Манчестера, лишь подтвердив свою личность и выслушав выдвинутые в его адрес обвинения.
Как сообщает Sky Sports, на сей раз Гринвуду было отказано в освобождении под залог. Мейсон останется под арестом до следующего судебного заседания, которое было назначено на 21 ноября.
17.10.2022 18:00
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Будет вместе с Менди сидеть.
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Удивительно, что буду частью такой огромной бизнес-структуры как МЮ с сотнями самых разных специалистов, пацан остался без должной поддержки. Неужели не нашлось ни одного человека в клубе, который догадался бы обязать Мейсона посещать психолога, чтобы тот ему привел голову в порядок. Очевидно, что у Гринвуда явные проблемы с психологией, раз он продолжает руинить свою профессиональную карьеру из-за банальных отношений.
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