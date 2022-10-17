Ришарлисону не грозит пропуск ЧМ-2022

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подтвердил, что травма не помешает нападающему Ришарлисону принять участие на Чемпионате Мира.

Ришарлисон был в слезах после того, как получил травму икроножной мышцы в победном для "Тоттенхэма" матче против его бывшей команды "Эвертона" в минувшую субботу (2:0).



Ришарлисон всерьез опасался, что не сможет помочь сборной Бразилии на турнире в Катаре, однако проведенное в понедельник углубленное обследование позволило 25-летнему нападающему вздохнуть спокойно.



"Нет, у меня нет абсолютно никаких опасений. Я могу подтвердить, что для игрока нет риска пропустить Чемпионат Мира. Это травма, но она не носит серьезного характера. Это проблема с икрой, и я думаю, ему нужно немного времени на восстановление".



"Надеюсь, он еще примет участие в матчах за нас до Чемпионата Мира. Бесспорно, его травма не является серьезной, и я рад за игрока, потому что каждый игрок мечтает выступить на Чемпионате Мира", — цитирует Конте Evening Standard.