Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола недоволен судейством, а Антонио Конте обеспокоен большим количеством травмированных в "Тоттенхэме". Об этом и другом — в итогах 11-го тура английской Премьер-Лиги.





"Ливерпуль" все еще опасен для "Манчестер Сити"



Как минимум в одном отдельно взятом матче "Ливерпуль" все еще очень опасен для кого угодно — в том числе и для своего привычного ранее основного соперника в Премьер-Лиге, с которым на двоих "красные" разыгрывали последние титулы. Перед игрой с "Ливерпулем" Пеп Гвардиола сделал все, чтобы показать: он все еще считает "красных" самым опасным для себя соперником в Премьер-Лиге, хоть команда Клоппа и отставала от "Сити" на 13 очков — и оказался прав в том, что отдал дань уважения мерсисайдцам.



"Ливерпуль" оказался способен в нужный момент сыграть в обороне максимально надежно и использовать свой шанс в контратаке. Великолепно проявили себя лидеры команды: Виргил Ван Дейк в защите и Мохамед Салах в атаке. Что интересно, за несколько минут до забитого гола Салаха могли заменить — резервный арбитр уже поднял табличку с его номером, но Клопп быстро исправил ошибку и Мохамед остался, чтобы продемонстрировать через несколько минут, кто настоящий Король "Энфилда".



"Ливерпуль" все еще в середине таблицы, и эта победа может стать очередным "ложным рассветом" для команды Клоппа, которые уже случались в этом сезоне, но, по крайней мере, в кубковых соревнованиях для "красных" еще не все потеряно, и способность "Ливерпуля" собраться и продемонстрировать свои лучшие качества дает надежды на то, что этот сезон не будет бестрофейным для мерсисайдцев.



VAR испортила главный матч тура



Система VAR остается полезным инструментом, которым судьи регулярно злоупотребляют. При желании с помощью VAR можно отменить практически любой гол, если начать изучать голевую атаку с момента ее зарождения, как сделала судейская бригада в матче "Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Изначально показалось, что VAR проверяет столкновение Эрлинга Холанда с Алиссоном, но оказалось, что судьи нашли повод отменить гол Фодена в фоле норвежца на Фабиньо, который случился ранее и совершенно не был связан с моментом, когда вингер "Сити" отправил мяч в сетку.



Была ли острая необходимость в VAR в этом случае? Была ли этот момент очевидной несправедливостью, которую нужно было исправить при помощи видеопросмотра? Ответ, вероятно, зависит от того, какой из команд вы симпатизируете и насколько медленно просматриваете повтор. Но опять же, сложно не согласиться с тем, что вот такое слишком дотошное использование VAR не идет на пользу зрелищности футбольного матча и не является последовательным. Потому что, повторимся, если столь пристально изучать каждый гол, то половину того, что засчитали только в этом туре в Премьер-Лиге, придется отменить. Футбол — это зрелище, это голы, а не регулярные включения лысых мужиков, проверяющих легитимность голов на своих мониторах.



Антонио Конте обеспокоен отсутствием вариативности в атаке "Тоттенхэма"



"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" и остался в тройке лидеров, но Антонио Конте не выглядел довольным. Деян Кулусевски все еще отсутствует, Ришарлисон рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре, и Конте остаётся с весьма ограниченным выбором игроков перед сложнейшим отрезком календаря, когда до паузы на мундиаль "шпорам" нужно будет провести восемь матчей, включая важнейшие поединки в Лиге Чемпионов, где для "Тоттенхэма" еще ничего не решено.



Летом Конте, как мог, работал над увеличением вариативности состава, но тот игрок, который гарантировал новые варианты в атаке (Ришарлисон), сломался, и итальянцу остается лишь надеяться, что Кейн с Соном выдержат предстоящий марафон, а Кулусевски вернется в строй как можно скорее. Дайер, Ромеро, Бентанкур, Хейберг, Сон и Кейн играют у Конте регулярно, но сейчас ему нужно проводить ротацию, чтобы не "загнать" команду.



У "Брайтона" сложности с реализацией преимущества во владении мячом



Что бы отдал Роберто Де Дзерби, чтобы иметь в команде такого бомбардира, как Айвен Тоуни? В пятницу "Брайтон" имел большое преимущество в первую очередь во владении мячом в матче с "Брентфордом" и нанес ощутимо больше ударов по воротам, но проиграл 0:2, несмотря на доминирование в большинстве статистических показателей.



Несмотря на то, что у "Брайтона" было немало ударов по воротам в статистической сводке матча, лишь некоторые из них были опасны для голкипера "Брентфорда" Давида Райи. Де Дзерби никак не может добыть свою первую победу у руля "Брайтона", и хоть играют "чайки" в целом неплохо, итальянец признал, что его команде нужно быть более хладнокровной в завершении атак.



Де Дзерби: "Я не могу сказать, что Данни Уэлбек играл плохо — он много работал на благо команды, и у других игроков тоже были моменты во втором тайме, но мы не смогли забить. Таков футбол — может, мы во вторник ударим по воротам в два раза меньшее количество раз, чем сегодня и забьем два-три гола".



"Арсенал" справляется с ролью лидера



Несмотря на то, что "Арсенал" ожидаемо столкнулся с большим количеством проблем в Лидсе, "канониры" с честью справились с ними и продолжили побеждать, укрепившись на вершине таблицы после осечки "Манчестер Сити".



Отключение электричества и пенальти "Лидса" во втором тайме угрожали испортить "Арсеналу" поездку в Лидс, но Букайо Сака позаботился о том, чтобы "канониры" покинули Йоркшир в хорошем настроении, удовлетворенные добытыми тремя очками после сложной работы.



В этом сезоне "Арсенал" одержал девять побед в 10 матчах высшего дивизиона, а "Манчестер Юнайтед" — единственная команда, которая нашла способ нарушить безмятежный прогресс лондонцев. "Лидс" доставлял им массу проблем как на поле, так и за его пределами, но эта команда "канониров" состоит из крепкого материала и продолжает показывать, что у нее есть много способов добывать очки в непростых матчах.



"Вилла" прибавила, но результата все еще нет



Результаты "Астон Виллы" могут вызывать раздражение болельщиков, но было удивительно слышать его признаки в матче с "Челси", когда "вилланы" в кои-то веки продемонстрировали хорошую игру. Тем не менее, болельщиков можно понять — они в этом сезоне видели слишком много бездарных матчей в исполнении команды Джеррарда, чтобы верить в его способность изменить положение вещей на длительном отрезке.



"Вилле" нужно начать побеждать и выиграть хотя бы один матч убедительно, продемонстрировав качественную игру в атаке. Для этого подходят матчи с "Фулхэмом" и "Брентфордом", в которых и решится судьба Джеррарда, и та игра, которую команда показала с "Челси", намекает на способность футболистов "Виллы" сохранить работу своему менеджеру. С "Челси" "вилланы" были нацелены на ворота противника, играли более вертикально и прямолинейно, более агрессивно, но должного количества голевых моментов для достижения результата все же не создали, да и с реализацией проблемы никуда не делись.



О'Нил доказывает, что он — правильный человек для "Борнмута"



В сентябре 1989 года только повысившийся в классе "Кристал Пэлас" проиграл на "Энфилде" 0:9, но затем выиграл три из последующих шести матчей, при одной ничьей, и в итоге решил задачу сохранения прописки в высшем дивизионе.



В августе 2022 года такой же новичок в элите "Борнмут" проиграл с тем же счетом 0:9 тому же "Ливерпулю", что привело к отставке менеджера "вишен" Скотта Паркера. После того поражения южане до сих пор не проигрывали, набрав 10 очков в шести матчах под руководством временно исполняющего обязанности менеджера Гари О'Нила.



Все это время в прессе всплывало немало кандидатов на пока еще вакантный пост постоянного менеджера "Борнмута", но с каждой успешной игрой "вишнёвых" под руководством О'Нила разговоры о поисках нового менеджера южан становились все тише, а сейчас и вовсе затихли. Очевидно, что в данный момент нет более подходящего человека для работы с "Борнмутом", чем Гари О'Нил просто потому, что с тем составом, что есть у "вишен" сейчас, вряд ли бы кто-то был способен дать результат лучше того, что выдал в шести матчах нынешний рулевой команды.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru