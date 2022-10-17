Рамсдейл: "Это был наш худший матч по игре"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил что победой 0:1 над "Лидсом" его команда "добавила себе новый уровень".

Накануне "Арсеналу" пришлось много терпеть, особенно во втором тайме, чтобы увезти с "Элланд Роуд" три очка. Рамсдейл рад, что его команда научилась побеждать некрасиво, хотя и не хочет делать это так каждую неделю.



"Это был наш худший матч по игре, но нам удалось вернуться домой с тремя очками и не пропустить. Мы были слегка шокированы, насколько плохо мы действовали с мячом, но коллективно мы добавили себе другой уровень в плане обороны и выгрызанания результата".



"Мы хотим играть в свой футбол и контролировать матчи, но порой тебе это не удается. Для нас имеет огромное значение, что мы преодолели этот матч, набрав три очка и не пропустив. Порой ты должен побеждать некрасиво, вырывая победу, когда не имеешь большого количества моментов".



"Мы не хотим делать это каждую неделю. Мы хотим побеждать, играя в красивый футбол, однако нам придает уверенности знание того, что мы можем делать это и так", — цитирует Рамсдейла Evening Standard.