Рамсдейл: "Это был наш худший матч по игре"
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил что победой 0:1 над "Лидсом" его команда "добавила себе новый уровень".
Накануне "Арсеналу" пришлось много терпеть, особенно во втором тайме, чтобы увезти с "Элланд Роуд" три очка. Рамсдейл рад, что его команда научилась побеждать некрасиво, хотя и не хочет делать это так каждую неделю.
"Это был наш худший матч по игре, но нам удалось вернуться домой с тремя очками и не пропустить. Мы были слегка шокированы, насколько плохо мы действовали с мячом, но коллективно мы добавили себе другой уровень в плане обороны и выгрызанания результата".
"Мы хотим играть в свой футбол и контролировать матчи, но порой тебе это не удается. Для нас имеет огромное значение, что мы преодолели этот матч, набрав три очка и не пропустив. Порой ты должен побеждать некрасиво, вырывая победу, когда не имеешь большого количества моментов".
"Мы не хотим делать это каждую неделю. Мы хотим побеждать, играя в красивый футбол, однако нам придает уверенности знание того, что мы можем делать это и так", — цитирует Рамсдейла Evening Standard.
17.10.2022 15:00
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