Невилл: "МЮ не хватало Эриксена против "Ньюкасла"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что для победы над "Ньюкаслом" "Манчестер Юнайтед" не хватило полузащитника Кристиана Эриксена.
Из-за болезни Эриксен пропустил безголевую ничью на "Олд Траффорд" в воскресенье, и Невилл смог почувствовать, насколько важным игроком для "дьяволов" стал 30-летний датчанин.
"Эриксен не сыграл, и выглядело так, что им его не хватало. Думаю, Эриксен проявлял себя большим игроком в матчах, когда они были хороши, за исключением матча против "Сити", который просто феноменален".
"Когда он не играет, это помогает тебе осознать, какой он большой игрок и как он связывает команду воедино".
"Он очень быстро отдает пас через линии. Он видит вещи, он чувствует, что происходит у него за плечом, он постоянно сканирует пространство. Кстати, это мне сказал Пол Скоулз".
"Я просто думаю, им не хватило баланса. Без него команде не хватило этой плавности", — цитирует Невилла Sky Sports.
17.10.2022 14:00
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