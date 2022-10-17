Невилл: "МЮ не хватало Эриксена против "Ньюкасла"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что для победы над "Ньюкаслом" "Манчестер Юнайтед" не хватило полузащитника Кристиана Эриксена.

Из-за болезни Эриксен пропустил безголевую ничью на "Олд Траффорд" в воскресенье, и Невилл смог почувствовать, насколько важным игроком для "дьяволов" стал 30-летний датчанин.



"Эриксен не сыграл, и выглядело так, что им его не хватало. Думаю, Эриксен проявлял себя большим игроком в матчах, когда они были хороши, за исключением матча против "Сити", который просто феноменален".



"Когда он не играет, это помогает тебе осознать, какой он большой игрок и как он связывает команду воедино".



"Он очень быстро отдает пас через линии. Он видит вещи, он чувствует, что происходит у него за плечом, он постоянно сканирует пространство. Кстати, это мне сказал Пол Скоулз".



"Я просто думаю, им не хватило баланса. Без него команде не хватило этой плавности", — цитирует Невилла Sky Sports.