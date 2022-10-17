Премьер-Лига сделает первый шаг к проведению матчей за рубежом

Премьер-Лига планирует сделать шаг к проведению своих матчей за рубежом по примеру Национальной футбольной лиги (NFL).

Как сообщает The Athletic, боссы Премьер-Лиги находятся под впечатлением от успехов NFL, которая проводит матчи регулярного сезона в Великобритании и стремительно наращивает свои доходы по эту сторону океана.



И первым шагом должно стать проведение предсезонного турнира по круговой системе между командами Премьер-Лиги в Соединенных Штатах.



Этот турнир состоится в июле следующего года, и Премьер-Лига надеется привлечь к участию в нем минимум один клуб "большой шестерки".