Премьер-Лига сделает первый шаг к проведению матчей за рубежом
Премьер-Лига планирует сделать шаг к проведению своих матчей за рубежом по примеру Национальной футбольной лиги (NFL).
Как сообщает The Athletic, боссы Премьер-Лиги находятся под впечатлением от успехов NFL, которая проводит матчи регулярного сезона в Великобритании и стремительно наращивает свои доходы по эту сторону океана.
И первым шагом должно стать проведение предсезонного турнира по круговой системе между командами Премьер-Лиги в Соединенных Штатах.
Этот турнир состоится в июле следующего года, и Премьер-Лига надеется привлечь к участию в нем минимум один клуб "большой шестерки".
17.10.2022 13:00
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Пидорашки обоссанные горят, это прекрасно ))
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