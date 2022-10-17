Премьер-Лига сделает первый шаг к проведению матчей за рубежом

Фанаты из США Премьер-Лига планирует сделать шаг к проведению своих матчей за рубежом по примеру Национальной футбольной лиги (NFL).

Как сообщает The Athletic, боссы Премьер-Лиги находятся под впечатлением от успехов NFL, которая проводит матчи регулярного сезона в Великобритании и стремительно наращивает свои доходы по эту сторону океана.

И первым шагом должно стать проведение предсезонного турнира по круговой системе между командами Премьер-Лиги в Соединенных Штатах.

Этот турнир состоится в июле следующего года, и Премьер-Лига надеется привлечь к участию в нем минимум один клуб "большой шестерки".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 17.10.2022 14:31 # mancityman
    Пидорашки обоссанные горят, это прекрасно ))

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  2. timac 17.10.2022 13:30 # timac
    А что за гейский флаг рядом с американским? Никто не знает??

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  3. ruchinski 17.10.2022 13:03 # ruchinski
    суперлига 2.0

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