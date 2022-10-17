Симеоне объяснил, почему Роналду никогда не перейдет в "Атлетико"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду никогда бы не перешел в его клуб.
Минувшим летом "Атлетико" назывался претендентом номер один на Роналду, который порывался уйти из "Юнайтед" ради выступления в Лиге Чемпионов.
Однако Симеоне уверяет, что это трансфер никогда бы не случился, и ключевой фактор — связь Криштиану с "Реалом".
"Эти слухи далеки от того, что было на самом деле. Порой люди говорят, что им хочется, а не то, что было на самом деле".
"Роналду — абсолютная легенда "Реала". Я бы никогда не увидел Палермо, играющего за "Ривер", как и не увидел бы Рикельме или Ортегу, играющих за "Боку". Это очень ясные ситуации", — цитирует Симеоне Marca.
17.10.2022 12:00
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