У Джеррарда есть два матча, чтобы избежать увольнения

У главного тренера "Астон Виллы" Стивена Джеррарда есть только два матча, чтобы избежать увольнения.

Накануне подопечные Джеррарда показали очень неплохой футбол против "Челси", но все равно остались ни с чем, потерпев поражение 2:0.



В результате "Вилла" оказалась на 16-й позиции в Премьер-Лиге, имея только девять очков после 10 первых матчей. И это совершенно не устраивает амбициозных владельцев бирмингемского клуба.



В течение этой недели "вилланам" предстоит сыграть против "Фулхэма" в четверг и "Брентфорда" в воскресенье, и плохие результаты могут предопределить судьбу Джеррарда, утверждает Birmingham Mail.