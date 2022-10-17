Кин: "Это может быть переломный момент для "Ливерпуля"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что победа 1:0 над "Манчестер Сити" может стать переломным моментом сезона для "Ливерпуля".

"Ливерпуль" неважно начал новый сезон, однако своей победой над действующим чемпионом Премьер-Лиги накануне показал, что "красных" рано списывать со счетов. Кин ожидает, что теперь команда Юргена Клоппа окончательно придет в себя.



"Эта победа придаст большой импульс их клубу. Игроков и тренера сильно критиковали, и они это заслужили после такого старта сезона, если сравнивать с установленными ими стандартами в предыдущие сезоны".



"Это может быть переломный момент для них, учитывая то, каким образом они одержали эту победу. Дело не столько в мастерстве, сколько в резкости и настрое, что они показали. Они развеяли сомнения, которые были неделю или две назад", — цитирует Кина Liverpool Echo.