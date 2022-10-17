Бернарду Силва требует от рефери последовательности

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва после поражения от "Ливерпуля" посетовал, что рефери не хватает последовательности.

Накануне "Сити" потерпел поражение 1:0 на "Энфилде", причем арбитры не засчитали гол Фила Фодена из-за того, что его партнер Эрлинг Холанд схватил Фабиньо за футболку.



Силва не понимает, почему рефери зафиксировал этот небольшой фол, хотя ранее давал понять, что толерантен к мелким нарушениям.



"Мы ожидаем от рефери последовательности в своих решениях. Раз уж ты решил не свистеть фолы после небольших контактов, то нужно продолжать делать это весь матч".



"А если ты хочешь свистеть их все, то и свисти их все. Здесь же в начале матча он этого не делал и давал нам играть, что хорошо, но затем случился гол, и он зафиксировал спорный фол".



"Ты хочешь последовательности от рефери. Он не может менять свое поведение только из-за того, что был забит гол. Он должен был принять это сложное решение и засчитать гол", — цитирует Силву Sky Sports.