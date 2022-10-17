Бернарду Силва требует от рефери последовательности

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва после поражения от "Ливерпуля" посетовал, что рефери не хватает последовательности.

Накануне "Сити" потерпел поражение 1:0 на "Энфилде", причем арбитры не засчитали гол Фила Фодена из-за того, что его партнер Эрлинг Холанд схватил Фабиньо за футболку.

Силва не понимает, почему рефери зафиксировал этот небольшой фол, хотя ранее давал понять, что толерантен к мелким нарушениям.

"Мы ожидаем от рефери последовательности в своих решениях. Раз уж ты решил не свистеть фолы после небольших контактов, то нужно продолжать делать это весь матч".

"А если ты хочешь свистеть их все, то и свисти их все. Здесь же в начале матча он этого не делал и давал нам играть, что хорошо, но затем случился гол, и он зафиксировал спорный фол".

"Ты хочешь последовательности от рефери. Он не может менять свое поведение только из-за того, что был забит гол. Он должен был принять это сложное решение и засчитать гол", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Силва

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1974

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Последние комментарии:




  1. vals1702 17.10.2022 11:29 # vals1702
    КК этому фрукту срочно ))

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  2. breadpeat 17.10.2022 10:25 # breadpeat
    там как на подбор, скоро скоро викинг научится тоже философии, будет с кислой миной бегать к судьям

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  3. chr1s8rown 17.10.2022 10:15 # chr1s8rown
    голубая крыса плакса сосити

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  4. mancityman 17.10.2022 10:11 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 17.10.2022 10:09 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. liver-winner 17.10.2022 09:56 # liver-winner
    Он прав, когда Салаха затоптали на фланге, судья промолчал же. Фабиньо жив же остался, ну и ладно.

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  7. infamous 17.10.2022 09:54 # infamous
    Значит повалить человека на землю это мелкий фол? Че он несет вообще?

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  8. tursa 17.10.2022 09:25 # tursa
    надеюсь флако дал бедному хохланду футболку после матча

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  9. alexomck 17.10.2022 09:22 # alexomck
    у силвы чистая красная за отмашку была или там не та последовательность?:)

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  10. keremet 17.10.2022 09:20 # keremet
    в сити все такие крысы привыкли фолить

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  11. bangladesh 17.10.2022 09:12 # bangladesh
    ахахахах нихуя этот пудель что то требует, пусть заткнется и сидит под шконкой...

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  12. gerrard08 17.10.2022 09:07 # gerrard08
    Я в шоке, какие же эти бедуины крысы двуличные)

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