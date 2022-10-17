Бернарду Силва требует от рефери последовательности
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва после поражения от "Ливерпуля" посетовал, что рефери не хватает последовательности.
Накануне "Сити" потерпел поражение 1:0 на "Энфилде", причем арбитры не засчитали гол Фила Фодена из-за того, что его партнер Эрлинг Холанд схватил Фабиньо за футболку.
Силва не понимает, почему рефери зафиксировал этот небольшой фол, хотя ранее давал понять, что толерантен к мелким нарушениям.
"Мы ожидаем от рефери последовательности в своих решениях. Раз уж ты решил не свистеть фолы после небольших контактов, то нужно продолжать делать это весь матч".
"А если ты хочешь свистеть их все, то и свисти их все. Здесь же в начале матча он этого не делал и давал нам играть, что хорошо, но затем случился гол, и он зафиксировал спорный фол".
"Ты хочешь последовательности от рефери. Он не может менять свое поведение только из-за того, что был забит гол. Он должен был принять это сложное решение и засчитать гол", — цитирует Силву Sky Sports.
17.10.2022 09:00
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Последние комментарии:
КК этому фрукту срочно ))
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там как на подбор, скоро скоро викинг научится тоже философии, будет с кислой миной бегать к судьям
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голубая крыса плакса сосити
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Он прав, когда Салаха затоптали на фланге, судья промолчал же. Фабиньо жив же остался, ну и ладно.
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Значит повалить человека на землю это мелкий фол? Че он несет вообще?
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надеюсь флако дал бедному хохланду футболку после матча
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у силвы чистая красная за отмашку была или там не та последовательность?:)
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в сити все такие крысы привыкли фолить
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ахахахах нихуя этот пудель что то требует, пусть заткнется и сидит под шконкой...
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Я в шоке, какие же эти бедуины крысы двуличные)
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