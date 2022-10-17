"Ливерпуль" потерял с травмой Жоту

Победа 1:0 над "Манчестер Сити" оказалась омрачена для "Ливерпуля" травмой нападающего Диогу Жоты.

Вышедший в стартовом составе "Ливерпуля" Жота покинул поле "Энфилда" в компенсированное время, причем сделал это на носилках.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп предполагает, что Диогу, пропустивший первые шесть недель сезона с травмой задней поверхности бедра, получил новое мышечное повреждение, однако о его степени говорить пока рано.



"Диогу... Хотелось бы, чтобы мне не пришлось об этом говорить. Я видел это по монитору у бровки, он упал после жесткого контакта".



"Было видно, как его ударили по стопе, и, возможно, его мышца чересчур растянулась. Это нехорошо для мышцы после 96 минут. Он сразу почувствовал боль, и нам нужно подождать, чтобы понять, насколько это плохо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.