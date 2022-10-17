"Ливерпуль" потерял с травмой Жоту
Победа 1:0 над "Манчестер Сити" оказалась омрачена для "Ливерпуля" травмой нападающего Диогу Жоты.
Вышедший в стартовом составе "Ливерпуля" Жота покинул поле "Энфилда" в компенсированное время, причем сделал это на носилках.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп предполагает, что Диогу, пропустивший первые шесть недель сезона с травмой задней поверхности бедра, получил новое мышечное повреждение, однако о его степени говорить пока рано.
"Диогу... Хотелось бы, чтобы мне не пришлось об этом говорить. Я видел это по монитору у бровки, он упал после жесткого контакта".
"Было видно, как его ударили по стопе, и, возможно, его мышца чересчур растянулась. Это нехорошо для мышцы после 96 минут. Он сразу почувствовал боль, и нам нужно подождать, чтобы понять, насколько это плохо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
17.10.2022 07:00
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Последние комментарии:
если вернется до начала чм, будет отлично. А так ожидаю уже в новом году его
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Судьи ваще пиздец! Не буду утверждать, что только против Ливерпуля, но последние 3 травмы Ливерпуля - Жота , Арнольд, Диас. Ни в одном случае не свистни даже свободный! Ниразу! 2 из них Оливер, который пикфорду за фол против Ван Дейка не свистнул( вылет на сезон!!!)
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судейка-мразь даже не свистнул
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Загонял вчера жоту. От агресивного пресинга потеря сил и нагрузка на мышцыл. Вот и результат активных действий!
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