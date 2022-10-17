Каррагер: "Никогда не видел Ван Дейка таким"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер отметил игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в матче против "Манчестер Сити".
В воскресенье Ван Дейк помог "Ливерпулю" остановить Эрлинга Холанда и одержать домашнюю победу со счетом 1:0.
В этом сезоне к игре Виргила было немало вопросов, однако против "Сити" голландец показал свой лучший футбол, если не больше, считает Каррагер.
"Ван Дейк провел этот матч так, словно ему было, что доказать. Я никогда не видел Ван Дейка таким, как сегодня. Он соответствовал своим стандартам".
"Он был лидером и обеспечил все то, о чем мы просили до матча. Мы нуждались в том, чтобы он чаще это показывал. Например, блокировал прострелы и стелился в подкате".
"Когда вы прежде видели, чтобы Ван Дейк делал это? Такое ощущение, что он думал перед матчем: "Весь мир смотрит, я против Холанда, и он будет пытаться использовать свою мощь".
"Он был удивителен на протяжении пяти лет, но я никогда не видел, чтобы он играл так энергично, словно это была настоящая битва", — сообщил Каррагер в эфире.
17.10.2022 06:00
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