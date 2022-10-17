Тен Хаг отказался комментировать судейство Поусона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался от комментариев по поводу судейства рефери Крейга Поусона в матче против "Ньюкасла" (0:0).

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" Поусон не засчитал два гола нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, а также принял ряд прочих неприятных для Тен Хага решений, включая неназначение пенальти за фол на Джейдоне Санчо.



Однако Тен Хаг, бросившийся выяснять отношения с Поусоном после финального свистка, предпочел не давать оценку судейству, оставив эту привилегию медиа.



"Я не буду это комментировать. Каждый все видел сам".



"Каждый видел матч. Оценивать игру и судейство — это ваша работа, а не моя, поэтому я не буду этого делать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.