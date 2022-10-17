Тен Хаг отказался комментировать судейство Поусона

Крейг Поусон Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался от комментариев по поводу судейства рефери Крейга Поусона в матче против "Ньюкасла" (0:0).

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" Поусон не засчитал два гола нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, а также принял ряд прочих неприятных для Тен Хага решений, включая неназначение пенальти за фол на Джейдоне Санчо.

Однако Тен Хаг, бросившийся выяснять отношения с Поусоном после финального свистка, предпочел не давать оценку судейству, оставив эту привилегию медиа.

"Я не буду это комментировать. Каждый все видел сам".

"Каждый видел матч. Оценивать игру и судейство — это ваша работа, а не моя, поэтому я не буду этого делать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Поусон, Премьер-Лига, рефери, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2022 00:05

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  1. jirrort 17.10.2022 00:06 # jirrort
    Весь матч тащил чертей как мог,видимо Фергюсон хорошо ртом поработал.

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