Клопп признал, что заслужил удаление

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что он заслужил удаление в концовке матча против "Манчестер Сити".

В концовке победного для "Ливерпуля" матча на "Энфилде" (1:0) Клопп увидел перед собой красную карточку. Так рефери Энтони Тэйлор отреагировал на возмущение Юргена по поводу того, что лайнсмен оставил без внимания жесткую игру Бернарду Силвы против Мохамеда Салаха.



По мнению Клоппа, это был очевидный фол, однако Юргену все равно стыдно за свое поведение.



"Красная карточка — это моя вина, в тот момент я вышел из себя. Я знаю себя, мне 55, и я заслужил красную карточку. Я потерял контроль над собой в тот момент, и это не есть нормально, но у меня есть небольшое оправдание: как можно было проглядеть такой фол? Как это возможно?"



"Это самый явный фол, что я только видел, находясь перед лайнсменом, а ему было все равно. У меня была идеальная точка зрения на лайнсмена, мы вели 1:0, и поэтому я сорвался. Я не горжусь этим", — цитирует Клоппа The Independent.