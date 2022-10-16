Гвардиола возмущен отмененным голом Фодена против "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на отмененный гол Фила Фодена в матче против "Ливерпуля".

В воскресенье "Сити" потерпел поражение 1:0 на "Энфилде", единственный гол пропустив от Мохамеда Салах на 76-й минуте.



Незадолго до гола Салаха мяч в противоположные ворота отправил Фоден. Однако рефери обратился к VAR и увидел, что в ходе комбинации Эрлинг Холанд схватил Фабиньо за футболку.



По мнению Гвардиолы, этот фол ничуть не отличается от тех, которых был "миллион" по ходу матча и которые арбитры игнорировали.



"Это "Энфилд". Каждый раз, когда ты приезжаешь сюда, это оказывается "Энфилд", к сожалению".



"Мы провели действительно хороший матч, но в такого рода матче определяющими становятся небольшие детали, а за ошибки тебя наказывают. Мы совершили непростительную ошибку, и поэтому мы проиграли матч".



"Сегодня мы играли, чтобы победить "Ливерпуль". Мы определенно играли на победу. После 1:0 толпа ревела, но наши действия на поле были громче".



"Рефери говорил продолжать играть, несмотря на миллион фолов, хотя это были такие же фолы, как и когда мы забили гол. Они зафиксировали фол, потому что мы забили гол, иначе фола бы не было".



"Мы проиграли, потому что совершили ошибку, но это "Энфилд". Толпа пыталась бросаться посторонними предметами, но они не попали в меня. Возможно, в следующий раз они будут точнее", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.