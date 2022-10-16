Поттер усомнился в том, что Джеймс поедет на ЧМ-2022

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер усомнился, что его защитник Рис Джеймс сможет принять участие на ЧМ-2022 в Катаре.

Накануне "Челси" объявил, что Джеймс пропустит около восьми недель с травмой колена, тогда как Чемпионат Мира стартует для сборной Англии уже через пять недель.



Остается надежда, что Рис поправится быстрее, однако проблема в том, что ближайший месяц его колено будет оставаться неподвижным.



"Что касается его участия на Чемпионате Мира, то я не знаю. Это будет зависеть от процесса восстановления. Он приложит все усилия, я уверен в этом. Однако его колено будет обездвижено на протяжении четырех недель, и это все замедляет".



"Следующие четыре недели будут для него именно такими, и это все, что я знаю. Из-за этого ему будет сложнее набрать форму, но наша задача в том, чтобы поддержать его и помочь ему вернуться в строй", — цитирует Поттера Evening Standard.