Поттер усомнился в том, что Джеймс поедет на ЧМ-2022
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер усомнился, что его защитник Рис Джеймс сможет принять участие на ЧМ-2022 в Катаре.
Накануне "Челси" объявил, что Джеймс пропустит около восьми недель с травмой колена, тогда как Чемпионат Мира стартует для сборной Англии уже через пять недель.
Остается надежда, что Рис поправится быстрее, однако проблема в том, что ближайший месяц его колено будет оставаться неподвижным.
"Что касается его участия на Чемпионате Мира, то я не знаю. Это будет зависеть от процесса восстановления. Он приложит все усилия, я уверен в этом. Однако его колено будет обездвижено на протяжении четырех недель, и это все замедляет".
"Следующие четыре недели будут для него именно такими, и это все, что я знаю. Из-за этого ему будет сложнее набрать форму, но наша задача в том, чтобы поддержать его и помочь ему вернуться в строй", — цитирует Поттера Evening Standard.
16.10.2022 21:00
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Традиция уже походу! Опять ка в прошлом году нашего топоря пару месяцев не будет....а пенсионер Аспи будет еле бегать по бровке....
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никуя не потеряет
лучше сил наберет на вторую часть сезона
всем думаю уже ясно, что англия особо не претендует на победы с ЛОХом тренером
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