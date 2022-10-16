Поттер усомнился в том, что Джеймс поедет на ЧМ-2022

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Грэм Поттер усомнился, что его защитник Рис Джеймс сможет принять участие на ЧМ-2022 в Катаре.

Накануне "Челси" объявил, что Джеймс пропустит около восьми недель с травмой колена, тогда как Чемпионат Мира стартует для сборной Англии уже через пять недель.

Остается надежда, что Рис поправится быстрее, однако проблема в том, что ближайший месяц его колено будет оставаться неподвижным.

"Что касается его участия на Чемпионате Мира, то я не знаю. Это будет зависеть от процесса восстановления. Он приложит все усилия, я уверен в этом. Однако его колено будет обездвижено на протяжении четырех недель, и это все замедляет".

"Следующие четыре недели будут для него именно такими, и это все, что я знаю. Из-за этого ему будет сложнее набрать форму, но наша задача в том, чтобы поддержать его и помочь ему вернуться в строй", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Джеймс, Поттер, сборная Англии, травмы, Челси, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 439

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.10.2022 21:17 # chelsiukpro
    Традиция уже походу! Опять ка в прошлом году нашего топоря пару месяцев не будет....а пенсионер Аспи будет еле бегать по бровке....

    (ответить)

  2. thegodfather 16.10.2022 21:03 # thegodfather
    никуя не потеряет

    лучше сил наберет на вторую часть сезона


    всем думаю уже ясно, что англия особо не претендует на победы с ЛОХом тренером

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: