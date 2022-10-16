"Ливерпуль" победил "Сити" благодаря голу Салаха

"Манчестер Сити" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 1:0.

Наставник "красных" Юрген Клопп доверил место справа в обороне ветерану Джеймсу Милнеру. На острие атак расположился не Дарвин Нуньес, а Роберто Фирмино.



В старт "горожан" ожидаемо вернулся Эрлинг Холанд, отдохнувший против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов. А вот Джек Грилиш оказался только в запасе.



"Ливерпуль" выглядел агрессивнее в начале матча, хотя первый реальный момент создал только на 24-й минуте. Эдерсон прервал прострел с фланга, но мяч достался Энди Робертсону, который пробил, не попав в створ.



"Сити" неплохо комбинировал, но остроты гостям тоже не хватало. Связка Кевина Де Брюйне и Холанда по-настоящему проявила себя только на 40-й минуте, когда Эрлинг бил головой после навеса партнера, однако мяч прилетел прямо в Алиссона.



Второй тайм начался с выхода один на один Мохамеда Салаха, однако Эдерсон совершил чудесный сейв и отвел угрозу от своих ворот.



Ответ "горожан" не заставил себя ждать. Фил Фоден поразил ворота с острого угла после того, как Алиссон не смог забрать мяч из ног Холанда, однако гол не был засчитан ввиду фола Эрлинга на Фабиньо.



Следующая атака тоже получилась опаснейшей. Салах набросил мяч на голову Диогу Жоте, но тот не попал в створ.



На 64-й минуте уже пришел черед Алиссона творить чудеса. Голкипер "красных" отразил удар Холанда из пределов штрафной низом.



Игра была обоюдно открытой и в итоге увенчалась голом на 76-й минуте. Алиссон сделал длинную передачу на Салаха, который воспользовался ошибкой Жоау Канселу и на сей раз реализовал выход один на один — 1:0.



Концовка матча получилась чрезвычайно горячей по эмоциям. Гости сильно рисковали и могли пропустить еще, однако гол Салаха остался единственным в матче.



Несмотря на всего один гол, матч оправдал ожидания и получился по-настоящему зрелищным, особенно его второй тайм. Все-таки "Ливерпулю" победа была нужнее.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче