"Ливерпуль" победил "Сити" благодаря голу Салаха
"Манчестер Сити" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 1:0.
Наставник "красных" Юрген Клопп доверил место справа в обороне ветерану Джеймсу Милнеру. На острие атак расположился не Дарвин Нуньес, а Роберто Фирмино.
В старт "горожан" ожидаемо вернулся Эрлинг Холанд, отдохнувший против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов. А вот Джек Грилиш оказался только в запасе.
"Ливерпуль" выглядел агрессивнее в начале матча, хотя первый реальный момент создал только на 24-й минуте. Эдерсон прервал прострел с фланга, но мяч достался Энди Робертсону, который пробил, не попав в створ.
"Сити" неплохо комбинировал, но остроты гостям тоже не хватало. Связка Кевина Де Брюйне и Холанда по-настоящему проявила себя только на 40-й минуте, когда Эрлинг бил головой после навеса партнера, однако мяч прилетел прямо в Алиссона.
Второй тайм начался с выхода один на один Мохамеда Салаха, однако Эдерсон совершил чудесный сейв и отвел угрозу от своих ворот.
Ответ "горожан" не заставил себя ждать. Фил Фоден поразил ворота с острого угла после того, как Алиссон не смог забрать мяч из ног Холанда, однако гол не был засчитан ввиду фола Эрлинга на Фабиньо.
Следующая атака тоже получилась опаснейшей. Салах набросил мяч на голову Диогу Жоте, но тот не попал в створ.
На 64-й минуте уже пришел черед Алиссона творить чудеса. Голкипер "красных" отразил удар Холанда из пределов штрафной низом.
Игра была обоюдно открытой и в итоге увенчалась голом на 76-й минуте. Алиссон сделал длинную передачу на Салаха, который воспользовался ошибкой Жоау Канселу и на сей раз реализовал выход один на один — 1:0.
Концовка матча получилась чрезвычайно горячей по эмоциям. Гости сильно рисковали и могли пропустить еще, однако гол Салаха остался единственным в матче.
Несмотря на всего один гол, матч оправдал ожидания и получился по-настоящему зрелищным, особенно его второй тайм. Все-таки "Ливерпулю" победа была нужнее.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
16.10.2022 20:35
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что это, если не лучший вратарь в мире?
70 млн наконец-то начали себя ОКУПАТЬ!!!!!!
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16.10.2022 19:39 #
superglor
АХАХАХАХАХАХАХАХА
Тупорылое Сосолахище! Срочно очередной новый контракт этому единоличнику!
Источник: http://fapl.ru/posts/96198/?c=1#c7661748
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Арсенал чемпион АПЛ 2022-2023
Жители Лондона наконец то могут принять трофей ГОРДО выигранным Арсеналом.
а не купленным как это раньше делал русский Абрамович
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16.10.2022 21:34 #
dexter
Пу и Ко выиграют на 98,7%.Вопрос в другом: какой ценой... мужское население пост СССР и так было не долговечным, уровень смертности 56 лет
Источник: http://fapl.ru/posts/96201/?c=1#c7662090
ловите нарика)
интересно только одно, как он проценты высчитывал)_
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что там по псу жирольту? уже выкинули на мороз этого недотренера?
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Массовое убийство на полигоне в Белгородской области — расстрел солдат, случившийся 15 октября 2022 года на полигоне в селе Солоти Валуйского района Белгородской области России[1][2][3]. В селе Солоти расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии западного военного округа.
Согласно утверждениям Минобороны России, стрельба произошла во время огневой подготовки добровольцев, готовящихся к участию во вторжении на Украину[4][5], однако ряд российских источников заявили, что погибли мобилизованные граждане РФ из Брянской области[5].
В Минобороны России произошедшее назвали «терактом»[6].
Минобороны РФ сообщило об 11 погибших и 15 раненых. Согласно сообщениям других источников, количество погибших разнится от 10 до 22 человек[10]. Минобороны РФ утверждает, что пострадали добровольцы, однако другие источники сообщают, что на полигоне располагались мобилизованные из Брянской области[11].
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Сити личные суки Ливерпуля. Красные могут быть в любом состоянии, поредевшие из за травм, без трансферов, в кризисе, но выебут праймового сити с их гиперболизированным напом, который назабивал всем, а перед реальным королем преклонил колено и поцеловал перстень Ван дейка. Эти сучки голубые сколько угодно могут красоваться купленными дорогими укрошениями, но всегда готовы нагнутся перед истинными королями этой лиги
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Топовый матч. Ни капли не пожалел, что потратил 2 часа своего драгоценного времени.
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Жюль Кунде + Рафинья = ЛОХи
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У гг до нового года еще есть время покукарекать)))
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Не срите на сруманка он не достоин даже вашего говна ))
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Это все херня, главное что свинособаки продолжают дальше сосать и прыгать на бутылке!
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Маленький Карвальо не воспринимают всерьез, а ведь парень в гуще стариков смотрится в 100 раз лучше нулевого эллиота. эх...
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обоссали ситявых чепушил
голубятня чисто терпилы
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А в Китае 20 съезд компартии.. Красота!
Вот где красные уверенно маршируют к коммунизму.
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Я так понимаю, в Париже тоже Россия 40-70 тыс алкашей на митинг согнала?)
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ЧЕЛСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
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Берём три поинта и идём дальше, молодцы скузня за поддержку
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