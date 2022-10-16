"Ливерпуль" победил "Сити" благодаря голу Салаха

Мохамед Салах "Манчестер Сити" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 1:0.

Наставник "красных" Юрген Клопп доверил место справа в обороне ветерану Джеймсу Милнеру. На острие атак расположился не Дарвин Нуньес, а Роберто Фирмино.

В старт "горожан" ожидаемо вернулся Эрлинг Холанд, отдохнувший против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов. А вот Джек Грилиш оказался только в запасе.

"Ливерпуль" выглядел агрессивнее в начале матча, хотя первый реальный момент создал только на 24-й минуте. Эдерсон прервал прострел с фланга, но мяч достался Энди Робертсону, который пробил, не попав в створ.

"Сити" неплохо комбинировал, но остроты гостям тоже не хватало. Связка Кевина Де Брюйне и Холанда по-настоящему проявила себя только на 40-й минуте, когда Эрлинг бил головой после навеса партнера, однако мяч прилетел прямо в Алиссона.

Второй тайм начался с выхода один на один Мохамеда Салаха, однако Эдерсон совершил чудесный сейв и отвел угрозу от своих ворот.

Ответ "горожан" не заставил себя ждать. Фил Фоден поразил ворота с острого угла после того, как Алиссон не смог забрать мяч из ног Холанда, однако гол не был засчитан ввиду фола Эрлинга на Фабиньо.

Следующая атака тоже получилась опаснейшей. Салах набросил мяч на голову Диогу Жоте, но тот не попал в створ.

На 64-й минуте уже пришел черед Алиссона творить чудеса. Голкипер "красных" отразил удар Холанда из пределов штрафной низом.

Игра была обоюдно открытой и в итоге увенчалась голом на 76-й минуте. Алиссон сделал длинную передачу на Салаха, который воспользовался ошибкой Жоау Канселу и на сей раз реализовал выход один на один — 1:0.

Концовка матча получилась чрезвычайно горячей по эмоциям. Гости сильно рисковали и могли пропустить еще, однако гол Салаха остался единственным в матче.

Несмотря на всего один гол, матч оправдал ожидания и получился по-настоящему зрелищным, особенно его второй тайм. Все-таки "Ливерпулю" победа была нужнее.

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 20:35

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Последние комментарии:




  1. great-alexander 16.10.2022 22:02 # great-alexander
    Крупная акция протеста проходит в Кишиневе

    Акцию проводит оппозиционная партия «Шор». Протестующие с флагами Молдовы в руках призывают к досрочным выборам и скандируют «Долой Майю Санду!», «Долой правительство». По данным организаторов, на протест вышли более 50 тысяч человек.

    В Молдавии не только хохло-цыгане живут, есть вот и нормальные люди которые против ЛГБТ Запада

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  2. thegodfather 16.10.2022 22:01 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=c7F6bi__rak

    что это, если не лучший вратарь в мире?
    70 млн наконец-то начали себя ОКУПАТЬ!!!!!!

    (ответить)

  3. liverpo0ol 16.10.2022 21:56 # liverpo0ol
    16.10.2022 19:39 #
    superglor

    АХАХАХАХАХАХАХАХА

    Тупорылое Сосолахище! Срочно очередной новый контракт этому единоличнику!

    Источник: http://fapl.ru/posts/96198/?c=1#c7661748

    (ответить)

  4. v-0987654321 16.10.2022 21:51 # v-0987654321
    Арсенал чемпион АПЛ 2022-2023

    Жители Лондона наконец то могут принять трофей ГОРДО выигранным Арсеналом.
    а не купленным как это раньше делал русский Абрамович

    (ответить)

  5. thegodfather 16.10.2022 21:41 # thegodfather
    16.10.2022 21:34 #
    dexter

    Пу и Ко выиграют на 98,7%.Вопрос в другом: какой ценой... мужское население пост СССР и так было не долговечным, уровень смертности 56 лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/96201/?c=1#c7662090





    ловите нарика)

    интересно только одно, как он проценты высчитывал)_

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  6. gucman 16.10.2022 21:38 # gucman
    что там по псу жирольту? уже выкинули на мороз этого недотренера?

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  7. zaeba1l 16.10.2022 21:35 # zaeba1l
    Массовое убийство на полигоне в Белгородской области — расстрел солдат, случившийся 15 октября 2022 года на полигоне в селе Солоти Валуйского района Белгородской области России[1][2][3]. В селе Солоти расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии западного военного округа.

    Согласно утверждениям Минобороны России, стрельба произошла во время огневой подготовки добровольцев, готовящихся к участию во вторжении на Украину[4][5], однако ряд российских источников заявили, что погибли мобилизованные граждане РФ из Брянской области[5].

    В Минобороны России произошедшее назвали «терактом»[6].

    Минобороны РФ сообщило об 11 погибших и 15 раненых. Согласно сообщениям других источников, количество погибших разнится от 10 до 22 человек[10]. Минобороны РФ утверждает, что пострадали добровольцы, однако другие источники сообщают, что на полигоне располагались мобилизованные из Брянской области[11].

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  8. beatles-red 16.10.2022 21:33 # beatles-red
    Сити личные суки Ливерпуля. Красные могут быть в любом состоянии, поредевшие из за травм, без трансферов, в кризисе, но выебут праймового сити с их гиперболизированным напом, который назабивал всем, а перед реальным королем преклонил колено и поцеловал перстень Ван дейка. Эти сучки голубые сколько угодно могут красоваться купленными дорогими укрошениями, но всегда готовы нагнутся перед истинными королями этой лиги

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  9. reeker 16.10.2022 21:33 # reeker
    Топовый матч. Ни капли не пожалел, что потратил 2 часа своего драгоценного времени.

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  10. jirrort 16.10.2022 21:32 # jirrort
    Жюль Кунде + Рафинья = ЛОХи

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  11. quavo 16.10.2022 21:32 # quavo
    У гг до нового года еще есть время покукарекать)))

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  12. lfclegenda 16.10.2022 21:32 # lfclegenda
    Не срите на сруманка он не достоин даже вашего говна ))

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  13. mancityman 16.10.2022 21:31 # mancityman
    Это все херня, главное что свинособаки продолжают дальше сосать и прыгать на бутылке!

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  14. liverpo0ol 16.10.2022 21:29 # liverpo0ol
    Маленький Карвальо не воспринимают всерьез, а ведь парень в гуще стариков смотрится в 100 раз лучше нулевого эллиота. эх...

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  15. superperez101 16.10.2022 21:27 # superperez101
    обоссали ситявых чепушил
    голубятня чисто терпилы

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  16. zaeba1l 16.10.2022 21:26 # zaeba1l
    А в Китае 20 съезд компартии.. Красота!
    Вот где красные уверенно маршируют к коммунизму.

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  17. takernotagiver 16.10.2022 21:22 # takernotagiver
    Я так понимаю, в Париже тоже Россия 40-70 тыс алкашей на митинг согнала?)

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  18. jirrort 16.10.2022 21:21 # jirrort
    ЧЕЛСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

    (ответить)

  19. bergkamp-1886 16.10.2022 21:18 # bergkamp-1886
    Берём три поинта и идём дальше, молодцы скузня за поддержку

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  20. v-0987654321 16.10.2022 21:16 # v-0987654321
    Шарамыгу Стерлинга лохам из Лондона

    Короля Жезуса к королям Лондона

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