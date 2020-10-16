Артета: "Это была суматошная игра!"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду после победы 0:1 в гостях у "Лидса".

"Лидс" не побоялся сыграть с "Арсеналом" в открытый футбол в воскресном матче на "Элланд Роуд" и особенно хорош был во втором тайме, когда "белые" даже забили гол, отмененный из-за фола, и заработали пенальти, загубленный Патриком Бэмфордом.



Артета доволен, как его команда выдержала давление соперника после перерыва, но признает, что "канониры" могли снять все вопросы об исходе матча в первые 45 минут.



"Это была суматошная игра! Матчи здесь всегда получаются напряженными, но мы были исключительны в первом тайме и должны были забивать два-три мяча".



"Нужно отдать должное "Лидсу" во втором тайме. Мы совершили так много ошибок и не могли нащупать ритм, но мне понравилась та неослабевающая страсть, с которой играла команда, и то, как они нашли путь к победе", — сообщил Артета Sky Sports.