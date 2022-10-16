Поттер: "Кепа показал игру мирового уровня"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отметил вклад голкипера Кепы Аррисабалаги в победу 0:2 над "Астон Виллой".

"Вилла" выглядела ничуть не хуже "Челси" в воскресном матче этих команд и создала уйму моментов, однако отличная игра Кепы в воротах позволила "синим" не пропустить в Бирмингеме.



После финального свистка Поттер высоко оценил игру Аррисабалаги, дав понять, что 28-летний испанец останется его первым номером.



"Это была игра мирового уровня в его исполнении, особенно в первом тайме. Я очень рад за него. У него был тяжелый период здесь, но он сделал большой вклад в эту победу", — цитирует Поттера BBC.