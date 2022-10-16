"Челси" победил на выезде "Виллу"

Мейсон Маунт "Челси" одержал свою четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:2 благодаря дублю Мейсона Маунта.

С первых минут у "вилланов" появились Леон Бэйли и Данни Ингс, заменив Эмилиано Буэндиа и Филиппе Коутиньо относительно предыдущего матча.

По сравнению с выездом в "Милан" "синие" недосчитались Риса Джеймса. Вместо него, Калиду Кулибали и Жоржиньо появились Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц.

Гостям удалось открыть счет уже на шестой минуте. Тайрон Мингс грубо ошибся, пытаясь головой вынести мяч из своей штрафной, и Мейсон Маунт спокойно опустил доставшийся ему снаряд в ворота — 0:1.

Подгоняемая своими болельщиками "Вилла" помчалась отыгрываться и создала несколько хороших моментов, однако Кепа Аррисабалага действовал выше всяких похвал. Однажды голкипер "Челси" совершил три сейва подряд.

Постепенно "синие" подтянули игру в обороне и в остатке тайма упустили пару хороших моментов укрепить свое преимущество, включая попадание Рахима Стерлинга в каркас ворот.

"Вилла" пыталась сопротивляться и после перерыва, но на 66-й минуте интрига умерла. Маунт прекрасно исполнил штрафной удар метров с 22 — 0:2.

Довести дело до победы гостям не составило труда. Матч получился тяжелым для "Челси", однако собственные ошибки "Виллы" и отличная игра Кепы предопределили результат.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 18:05

Количество просмотров Просмотров: 1486

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 16.10.2022 18:50 # takernotagiver
    Пока Сити не так легко, как ожидали их болелы, любящие таджиков)))

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  2. gunars 16.10.2022 18:44 # gunars
    Лидс отличная игра, не всем будет легко в гостях у Лидса)

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  3. narcot 16.10.2022 18:43 # narcot
    Дочь Шойгу получила гражданство Литвы — LRT.

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  4. takernotagiver 16.10.2022 18:42 # takernotagiver
    Нежный Арсик отправил Диаза и Трента в больничку, тупой клон)

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  5. armyanoyeb77 16.10.2022 18:39 # armyanoyeb77
    Колбаса и мешки на страпоне

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  6. narcot 16.10.2022 18:38 # narcot
    16.10.2022 08:21 #
    chelsea88

    Сегодня ггшки отсосируют знатно.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/96184/?c=1#c7661366

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  7. wengerrrro 16.10.2022 18:38 # wengerrrro
    легчайшая для величайших

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  8. thegodfather 16.10.2022 18:36 # thegodfather
    Арсик в этом сезоне необыкновенно фартовый, но все такой же нежный)
    никуя они не похожи на чемпионскую команду

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  9. armyanoyeb77 16.10.2022 18:36 # armyanoyeb77
    Салиба и Габриел этот мптч просрали вчистую.Ужасно сыграли

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  10. wilegend 16.10.2022 18:36 # wilegend
    5 матчей без поражении дома у лидса о многом говорит, тем более вые6али щленсов в рот и в гриву

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  11. kukuruzko 16.10.2022 18:33 # kukuruzko
    Мама,я горю

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  12. thegodfather 16.10.2022 18:32 # thegodfather
    это не пенка, это да

    но ты не даешь КК габриэлю за неспортивное? ааъахахаахаахахах орууууууууу

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  13. takernotagiver 16.10.2022 18:32 # takernotagiver
    Судьи - тупые)

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  14. wengerrrro 16.10.2022 18:32 # wengerrrro
    как там может быть пенальти и КК, если бэмфорд толкает в спину игрока, когда мяч за километр от него? е6аное судейство

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  15. jirrort 16.10.2022 18:32 # jirrort
    Пощадили гейгунеров

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  16. alienripley 16.10.2022 18:31 # alienripley
    Заметили как лидеры Ливерпуля выходят на поле..чето там молятся..сигналы в космос посылают.. руки целуют свои и дергают ими по сторонам..
    и тока Сити стали выходить.. Холаанд чисто просто вышел на поле без ебаных мимик.. он готов дрожите колбаса

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  17. wengerrrro 16.10.2022 18:31 # wengerrrro
    че за левая куйня

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  18. wengerrrro 16.10.2022 18:30 # wengerrrro
    пенальти?

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  19. takernotagiver 16.10.2022 18:30 # takernotagiver
    Я куею)

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  20. skydreams 16.10.2022 18:30 # skydreams
    хахахаххахха арсик)))

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