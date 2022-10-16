"Челси" победил на выезде "Виллу"

"Челси" одержал свою четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:2 благодаря дублю Мейсона Маунта.

С первых минут у "вилланов" появились Леон Бэйли и Данни Ингс, заменив Эмилиано Буэндиа и Филиппе Коутиньо относительно предыдущего матча.



По сравнению с выездом в "Милан" "синие" недосчитались Риса Джеймса. Вместо него, Калиду Кулибали и Жоржиньо появились Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц.



Гостям удалось открыть счет уже на шестой минуте. Тайрон Мингс грубо ошибся, пытаясь головой вынести мяч из своей штрафной, и Мейсон Маунт спокойно опустил доставшийся ему снаряд в ворота — 0:1.



Подгоняемая своими болельщиками "Вилла" помчалась отыгрываться и создала несколько хороших моментов, однако Кепа Аррисабалага действовал выше всяких похвал. Однажды голкипер "Челси" совершил три сейва подряд.



Постепенно "синие" подтянули игру в обороне и в остатке тайма упустили пару хороших моментов укрепить свое преимущество, включая попадание Рахима Стерлинга в каркас ворот.



"Вилла" пыталась сопротивляться и после перерыва, но на 66-й минуте интрига умерла. Маунт прекрасно исполнил штрафной удар метров с 22 — 0:2.



Довести дело до победы гостям не составило труда. Матч получился тяжелым для "Челси", однако собственные ошибки "Виллы" и отличная игра Кепы предопределили результат.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче