"Челси" победил на выезде "Виллу"
"Челси" одержал свою четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:2 благодаря дублю Мейсона Маунта.
С первых минут у "вилланов" появились Леон Бэйли и Данни Ингс, заменив Эмилиано Буэндиа и Филиппе Коутиньо относительно предыдущего матча.
По сравнению с выездом в "Милан" "синие" недосчитались Риса Джеймса. Вместо него, Калиду Кулибали и Жоржиньо появились Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц.
Гостям удалось открыть счет уже на шестой минуте. Тайрон Мингс грубо ошибся, пытаясь головой вынести мяч из своей штрафной, и Мейсон Маунт спокойно опустил доставшийся ему снаряд в ворота — 0:1.
Подгоняемая своими болельщиками "Вилла" помчалась отыгрываться и создала несколько хороших моментов, однако Кепа Аррисабалага действовал выше всяких похвал. Однажды голкипер "Челси" совершил три сейва подряд.
Постепенно "синие" подтянули игру в обороне и в остатке тайма упустили пару хороших моментов укрепить свое преимущество, включая попадание Рахима Стерлинга в каркас ворот.
"Вилла" пыталась сопротивляться и после перерыва, но на 66-й минуте интрига умерла. Маунт прекрасно исполнил штрафной удар метров с 22 — 0:2.
Довести дело до победы гостям не составило труда. Матч получился тяжелым для "Челси", однако собственные ошибки "Виллы" и отличная игра Кепы предопределили результат.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
16.10.2022 18:05
Просмотров: 1486
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пока Сити не так легко, как ожидали их болелы, любящие таджиков)))
(ответить)
Лидс отличная игра, не всем будет легко в гостях у Лидса)
(ответить)
Дочь Шойгу получила гражданство Литвы — LRT.
(ответить)
Нежный Арсик отправил Диаза и Трента в больничку, тупой клон)
(ответить)
Колбаса и мешки на страпоне
(ответить)
16.10.2022 08:21 #
chelsea88
Сегодня ггшки отсосируют знатно.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/96184/?c=1#c7661366
(ответить)
легчайшая для величайших
(ответить)
Арсик в этом сезоне необыкновенно фартовый, но все такой же нежный)
никуя они не похожи на чемпионскую команду
(ответить)
Салиба и Габриел этот мптч просрали вчистую.Ужасно сыграли
(ответить)
5 матчей без поражении дома у лидса о многом говорит, тем более вые6али щленсов в рот и в гриву
(ответить)
Мама,я горю
(ответить)
это не пенка, это да
но ты не даешь КК габриэлю за неспортивное? ааъахахаахаахахах орууууууууу
(ответить)
Судьи - тупые)
(ответить)
как там может быть пенальти и КК, если бэмфорд толкает в спину игрока, когда мяч за километр от него? е6аное судейство
(ответить)
Пощадили гейгунеров
(ответить)
Заметили как лидеры Ливерпуля выходят на поле..чето там молятся..сигналы в космос посылают.. руки целуют свои и дергают ими по сторонам..
и тока Сити стали выходить.. Холаанд чисто просто вышел на поле без ебаных мимик.. он готов дрожите колбаса
(ответить)
че за левая куйня
(ответить)
пенальти?
(ответить)
Я куею)
(ответить)
хахахаххахха арсик)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий