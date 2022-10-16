МЮ и "Ньюкасл" сыграли без голов
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" разошлись миром, не сумев забить друг другу на "Олд Траффорд".
Место в стартовом составе "красных дьяволов" неожиданно получил Криштиану Роналду. Рафаэль Варан, Фред и Джейдон Санчо также появились с первых минут.
Наставник "сорок" Эдди Хау ограничился единственной перестановкой в старте, заменив Джо Уиллока на Жоэлинтона.
Матч начался с атак "Юнайтед", однако действиям хозяев не хватало остроты. Постепенно гости подстроились и стали отвечать своими выпадами, причем они были гораздо опаснее.
На 24-й минуте нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон вплотную приблизился к взятию ворот, обстучав перекладину и штангу.
У "дьяволов" ближе всех ко взятию ворот в первом тайме был Антони, однако Ник Поуп отразил его удар с острого угла.
Во втором тайме "Юнайтед" продолжил владеть инициативой, однако "Ньюкасл" выдерживал это давление. Правда, отвечать у "сорок" уже не получалось.
Уже на исходе компенсированного времени Маркус Рэшфорд мог принести победу "дьяволам", но головой пробил мимо свободного угла ворот.
Команды разошлись миром, и результат выглядит закономерным. Несмотря на игровое преимущество, на победу "Юнайтед" не наиграл, а в первом тайме и вовсе не пропустил лишь благодаря везению.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
16.10.2022 18:00
Просмотров: 674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Интересная игра была, нервная, в принципе на три результата... МЮ конечно владел инициативой, но так не сиогли вскрыть эту консервную банку..
(ответить)
миха верни анонс или эту новость на главную, там на ветке пенсов говной воняет
(ответить)
вилла щельще 2.15 - 1.15 xG справедливость 26%
(ответить)
нахуя этот вар если сложно перемотать на 5 сек назад проверить оффсайд
(ответить)
Несправедливый результат! ГЕРЦОГИ были лучше на протяжении всего матча, а МЮ чисто отскочил. Если бы не перекладина и штанга, счет был бы 2-0!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий