МЮ и "Ньюкасл" сыграли без голов

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" разошлись миром, не сумев забить друг другу на "Олд Траффорд".

Место в стартовом составе "красных дьяволов" неожиданно получил Криштиану Роналду. Рафаэль Варан, Фред и Джейдон Санчо также появились с первых минут.



Наставник "сорок" Эдди Хау ограничился единственной перестановкой в старте, заменив Джо Уиллока на Жоэлинтона.



Матч начался с атак "Юнайтед", однако действиям хозяев не хватало остроты. Постепенно гости подстроились и стали отвечать своими выпадами, причем они были гораздо опаснее.



На 24-й минуте нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон вплотную приблизился к взятию ворот, обстучав перекладину и штангу.



У "дьяволов" ближе всех ко взятию ворот в первом тайме был Антони, однако Ник Поуп отразил его удар с острого угла.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил владеть инициативой, однако "Ньюкасл" выдерживал это давление. Правда, отвечать у "сорок" уже не получалось.



Уже на исходе компенсированного времени Маркус Рэшфорд мог принести победу "дьяволам", но головой пробил мимо свободного угла ворот.



Команды разошлись миром, и результат выглядит закономерным. Несмотря на игровое преимущество, на победу "Юнайтед" не наиграл, а в первом тайме и вовсе не пропустил лишь благодаря везению.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче