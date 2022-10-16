МЮ и "Ньюкасл" сыграли без голов

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" разошлись миром, не сумев забить друг другу на "Олд Траффорд".

Место в стартовом составе "красных дьяволов" неожиданно получил Криштиану Роналду. Рафаэль Варан, Фред и Джейдон Санчо также появились с первых минут.

Наставник "сорок" Эдди Хау ограничился единственной перестановкой в старте, заменив Джо Уиллока на Жоэлинтона.

Матч начался с атак "Юнайтед", однако действиям хозяев не хватало остроты. Постепенно гости подстроились и стали отвечать своими выпадами, причем они были гораздо опаснее.

На 24-й минуте нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон вплотную приблизился к взятию ворот, обстучав перекладину и штангу.

У "дьяволов" ближе всех ко взятию ворот в первом тайме был Антони, однако Ник Поуп отразил его удар с острого угла.

Во втором тайме "Юнайтед" продолжил владеть инициативой, однако "Ньюкасл" выдерживал это давление. Правда, отвечать у "сорок" уже не получалось.

Уже на исходе компенсированного времени Маркус Рэшфорд мог принести победу "дьяволам", но головой пробил мимо свободного угла ворот.

Команды разошлись миром, и результат выглядит закономерным. Несмотря на игровое преимущество, на победу "Юнайтед" не наиграл, а в первом тайме и вовсе не пропустил лишь благодаря везению.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.10.2022 18:14 # mancunia-planet
    Интересная игра была, нервная, в принципе на три результата... МЮ конечно владел инициативой, но так не сиогли вскрыть эту консервную банку..

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  2. wilegend 16.10.2022 18:13 # wilegend
    миха верни анонс или эту новость на главную, там на ветке пенсов говной воняет

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  3. wilegend 16.10.2022 18:08 # wilegend
    вилла щельще 2.15 - 1.15 xG справедливость 26%

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  4. wilegend 16.10.2022 18:05 # wilegend
    нахуя этот вар если сложно перемотать на 5 сек назад проверить оффсайд

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  5. superglor 16.10.2022 18:03 # superglor
    Несправедливый результат! ГЕРЦОГИ были лучше на протяжении всего матча, а МЮ чисто отскочил. Если бы не перекладина и штанга, счет был бы 2-0!

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