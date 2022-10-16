"Интер" шокирован ужасной формой Лукаку

"Интер" может вернуть Ромелу Лукаку в "Челси" по окончании сезона из-за неважной физической форму бельгийского нападающего.

Проведя всего один сезон в "Челси", на этот сезон Лукаку вернулся в "Интер", который взял его в аренду.



Ранее ожидалось, что следующим летом клуб с "Сан-Сиро" постарается выкупить Ромелу или, по крайней мере, договориться о продлении аренды.



Однако теперь дальнейшее пребывание Лукаку в "Интере" оказалось под большим вопросом. Как сообщает Daily Mail, тренерский штаб и медики итальянского клуба потрясены тем, в насколько неважной форме к ним прибыл Ромелу.



В этом сезоне Лукаку является бледной тенью игрока, который приводил "Интер" к победе в Серии А. Ромелу пропустил уже 10 матчей во всех соревнованиях и больше не рассматривается незаменимым, забив лишь один гол.



Отметим, что только в прошлом году "Челси" заплатил 97.5 млн. фунтов за Лукаку. Вполне очевидно, что в конце сезона, когда Ромелу исполнится 30, он не будет стоит и половины этого.