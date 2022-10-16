Ван Дейк не считает, что спад "Ливерпуля" вызван уходом Мане

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не согласился с предположением о том, что спад его команды вызван уходом нападающего Садио Мане.

"Ливерпуль" уже неоднократно критиковали за продажу нападающего Мане в "Баварию" стоимостью 30 миллионов фунтов минувшим летом.



Однако Ван Дейк указывает, что его клуб так поступил не по своей воле. Виргил уверен, что "красные" прибавят, когда новички окончательно адаптируются.



"Это забавная теория, но лично я так не думаю. Конечно, Садио был игроком огромной важности для нас, однако он сам захотел уйти. Это не так, что мы хотели избавиться от него".



"К нам пришли новые игроки. Например, Луис Диас, который выступает выдающимся образом. Дарвин (Нуньес) еще привыкает к тому, как мы хотим обороняться, начиная с атаки, а также учится игре с мячом и без мяча. Это требует чуть больше времени, но я не думаю, что именно в этом причина нашей неважной игры", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.