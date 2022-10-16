Райс по-прежнему отказывается от нового контракта с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс по-прежнему не собирается подписывать новый контракт со своим клубом.

К настоящему моменту 23-летний Райс отклонил уже несколько предложений "Вест Хэма" о продлении сотрудничества.



"Молотобойцы" были готовы сделать Деклана своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю, заключив сделку сразу на восемь лет.



Однако для Райса дело не в деньгах. Как сообщает Football Insider, Деклан настроен на переход в клуб из Лиги Чемпионов и надеется осуществить задуманное следующим летом.



Райсу определенно будет из чего выбирать следующим летом. Заполучить Деклана, чей действующий контракт истекает в 2024 году, хотели бы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль".