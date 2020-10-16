"Арсенал" может помочь Дрейку заработать 3.5 млн. фунтов

Дрейк Рэпер Дрейк может заработать 3.5 млн. фунтов, если "Арсенал" победит "Лидс" в воскресенье.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" Дрейк решил рискнуть 745 тыс. фунтов.

У себя в инстаграме Дрейк поделился скриншотом ставки на указанную сумму. В экспрессе канадца есть еще одно событие — матч "Реала" против "Барселоны" в рамках Ла Лиги.

Чтобы ставка оказалась выигрышной, Дрейку нужна победа "Арсенала" над "Лидсом" и успех "Барселоны" в Эль-Классико, сообщает Daily Star.


Метки Арсенал, Лидс, Премьер-Лига, ставки

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1573

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  1. mancunia-planet 16.10.2022 14:49 # mancunia-planet
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  2. grishuk 16.10.2022 14:31 # grishuk
    Арсенал сейчас в порядке, а вот ставить на Барсу - это выкинуть 745 тыс в мусорку!

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  3. bes-ter 16.10.2022 14:12 # bes-ter
    Заебись у него ставочки)

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