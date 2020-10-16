"Арсенал" может помочь Дрейку заработать 3.5 млн. фунтов
Рэпер Дрейк может заработать 3.5 млн. фунтов, если "Арсенал" победит "Лидс" в воскресенье.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" Дрейк решил рискнуть 745 тыс. фунтов.
У себя в инстаграме Дрейк поделился скриншотом ставки на указанную сумму. В экспрессе канадца есть еще одно событие — матч "Реала" против "Барселоны" в рамках Ла Лиги.
Чтобы ставка оказалась выигрышной, Дрейку нужна победа "Арсенала" над "Лидсом" и успех "Барселоны" в Эль-Классико, сообщает Daily Star.
16.10.2022 14:00
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Арсенал сейчас в порядке, а вот ставить на Барсу - это выкинуть 745 тыс в мусорку!
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Заебись у него ставочки)
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