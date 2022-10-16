"Эвертон" и Гордон не могут договориться о новом контракте
Переговоры "Эвертона" с нападающим Энтони Гордоном о новом контракте зашли в тупик.
Минувшим летом заполучить Гордона отчаянно хотел "Челси", однако "ирискам" удалось сохранить Энтони, который был ими оценен в 60 миллионов фунтов.
После закрытия летнего трансферного окна "Эвертон" решил наградить Гордона новым контрактом на улучшенных условиях за достигнутый прогресс.
Однако The Sun стало известно, что переговоры складываются непросто — 21-летний англичанин потребовал повысить свою зарплату до 100,000 фунтов в неделю. По мнению мерсисайдского клуба, это чересчур.
В данный момент все упирается в деньги. Действующий же контракт Гордона истекает через два года.
16.10.2022 13:00
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