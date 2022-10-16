"Эвертон" и Гордон не могут договориться о новом контракте

Переговоры "Эвертона" с нападающим Энтони Гордоном о новом контракте зашли в тупик.

Минувшим летом заполучить Гордона отчаянно хотел "Челси", однако "ирискам" удалось сохранить Энтони, который был ими оценен в 60 миллионов фунтов.



После закрытия летнего трансферного окна "Эвертон" решил наградить Гордона новым контрактом на улучшенных условиях за достигнутый прогресс.



Однако The Sun стало известно, что переговоры складываются непросто — 21-летний англичанин потребовал повысить свою зарплату до 100,000 фунтов в неделю. По мнению мерсисайдского клуба, это чересчур.



В данный момент все упирается в деньги. Действующий же контракт Гордона истекает через два года.