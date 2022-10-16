Дайч присматривается к "Форест" и "Лестеру"

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч рассматривает варианты с "Ноттингем Форест" и "Лестером".

Напомним, Дайч находится без работы с апреля, когда от его услуг отказался "Бернли". Правда, клуб с "Терф Мур" все равно вылетел из Премьер-Лиги.



С тех пор Шона связывали с различными вакансиями, и The Sun утверждает, что сейчас 51-летний англичанин начал предпринимать активные шаги к возвращению в футбол.



Дайч отправил своего ассистента и друга Яна Воуна шпионить за двумя клубами Премьер-Лиги, "Форест" и "Лестером", которые — ввиду неудачных результатов — могут попрощаться со своими нынешними наставниками в ближайшие недели.