Магуайр вернется на следующей неделе

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может вернуться к выступлениям за свой клуб уже на следующей неделе.

Напомним, Магуайр находится вне игры, когда в матче Лиги Наций за сборную Англии против Германии в прошлом месяце он получил травму бедра.



Это вызывало опасения, ведь уже 30 октября главный тренер англичан Гарет Саутгейт должен огласить расширенную заявку на Чемпионат Мира в Катаре.



Однако, как сообщает Daily Mail, Магуайр уже возобновил тренировки. "Юнайтед" едва ли будет рисковать своим капитаном против "Ньюкасла" в воскресенье, но на следующей неделе Харри вполне может сыграть.



"Юнайтед" приходится играть в чрезвычайно плотном графике, поэтому 29-летний защитник имеет право рассчитывать на игровые минуты, несмотря на потерю места в стартовом составе.