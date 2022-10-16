Каррагер советует "Ливерпулю" сосредоточиться на Де Брюйне, а не Холанде

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что в воскресном матче Премьер-Лиги "Ливерпулю" нужно сосредоточиться на сдерживании не Эрлинга Холанда, а его партнера по "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

В воскресенье "Ливерпуль" попытается остановить Холанда, который в своих девяти первых матчах Премьер-Лиги забил 15 голов.



По мнению Каррагера, это будет сделать проще, если отрезать Эрлинга от поддержки "лучшего распасовщика Премьер-Лиги всех времен".



"Ливерпулю" стоит уделить пристальное внимание двум игрокам "Манчестер Сити": Эрлингу Холанду и Кевину Де Брюйне. Они практически являются единым целым!"



"В этом матче я бы скорее сосредоточился на Де Брюйне, нежели Холанде. Если ты остановишь Де Брюйне, ты отберешь 50% у Холанда, а также оборвешь связь между ними. А для меня Де Брюйне — лучший полузащитник в мире".



"Да, Холанд выступает абсолютно сенсационно в Премьер-Лиге, однако ему нужна поддержка, и никто не может делать это лучше, чем Де Брюйне".



"Когда у тебя есть лучший распасовщик, что только видела Премьер-Лига, это определенно помогает игре Холанда впереди".



"Если бы прямо сейчас Холанд играл за "Ливерпуль", он бы ни за что не забил столько голов, сколько у него есть в "Сити", потому что у него не было бы такой поддержки. Также нужно учитывать, каким образом играет "Ливерпуль" прямо сейчас", — сообщил Каррагер Sky Sports.