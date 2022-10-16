Рис Джеймс надеется поехать на ЧМ-2022

Защитник "Челси" Рис Джеймс заявил, что не теряет надежд попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на травму.

Накануне стало известно, что Джеймс избежал операции на колене, которое он травмировал в матче Лиги Чемпионов против "Милана", однако восстановление Риса займет около восьми недель.



Проблема в том, что Чемпионат Мира стартует уже через пять недель, и кажется, что шансы Джеймса поехать в Катар невелики. Однако Рис не отчаивается.



"Гонка против времени началась... Но мы не сдадимся", — написал Джеймс в социальных сетях накануне.