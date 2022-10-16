Де Хеа продолжает просить новый контракт
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа повторно попросил новый контракт.
Лишь недавно Де Хеа, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, говорил, что хочет продлить сотрудничество с "Юнайтед".
31-летний испанец настаивает, что он счастлив на "Олд Траффорд" и может быть полезен клубу еще много сезонов.
"Это мой клуб, и здесь мне хорошо. Я хорошо играю и чувствую себя очень хорошо. Я могу отыграть еще много лет. Да, я бы хотел провести здесь больше лет, установив рекорды по количеству матчей и прочим вещам".
"Я бы хотел помочь молодым людям здесь с помощью своего опыта и попытаться выиграть трофеи. Я полон уверенности", — цитирует Де Хеа Daily Mail.
Добавим, что в воскресенье против "Ньюкасла" Де Хеа проведет свой 500-й матч за "красных дьяволов".
16.10.2022 08:00
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