Клопп: "Победа над "Рейнджерс" ничего не гарантирует нам против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не настолько глуп, чтобы думать, что сокрушительная победа на "Рейнджерс" решила все проблемы его команды в преддверии матча против "Манчестер Сити".

Посреди недели "Ливерпуль" просто уничтожил "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов, одержав победу со счетом 1:7 в Глазго.



Это успех определенно улучает настроение в стане "Ливерпуля", но, как считает Клопп, вовсе не означает, что "красные" вернулись в свою лучшую форму после невыразительного старта сезона.



"Даже если бы люди так думали, это не так. Было бы глупо думать, что это единственная вещь, которая нам нужна, чтобы победить "Манчестер Сити".



"В этой победе было много позитивных моментов, но, при всем уважении к "Рейнджерс", мы знаем, что между "Рейнджерс" и "Манчестер Сити" есть большая разница".



"Конечно, мы должны подготовиться к этому матчу другим образом, но одновременно использовать это позитивное ощущение. Впрочем, одно только это ощущение не даст нам ничего против "Сити".



"Это не так, что теперь мы чувствуем себя по-другому или вроде того. Это домашний матч, это "Энфилд", это мы против "Манчестер Сити".



"Да, в данный момент они определено являются лучшей командой в мире, но мы все равно постараемся, зная, что никаких гарантий нет".



"Но мы знаем, что получим поддержку от заполненного "Энфилда", и мы постараемся это использовать", — цитирует Клоппа The Independent.