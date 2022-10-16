11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 октября, пятью поединками завершится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" еще не побеждал на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, но дома не проиграл ни одного из четырех матчей. "Арсенал" забивал минимум трижды в трех последних матчах чемпионата, но сделать это в четырех подряд не может с 2004 года. "Канониры" выиграли все четыре последних встречи с "белыми" во всех соревнованиях.



Вингер "Лидса" Луис Синистерра возвращается после матча дисквалификации. Хуниор Фирпо залечил свою болячку.



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус должен быть в порядке, несмотря на пропущенный матч Лиги Европы против "Буде-Глимт" из-за травмы головы. Александр Зинченко, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу остаются в лазарете.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 16:00



"Саутгемптон" проиграл 15 из 21 последнего матча в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" потерпел девять поражений в 12 последних выездных поединках чемпионата. "Святые" могут похвастать только одной победой в шести последних домашних встречах с "молотобойцами" в чемпионате, да и та была добыта благодаря пенальти Чарли Остина в компенсированное время.



Полузащитник "Саутгемптона" Мусса Дженепо под вопросом из-за болезни. Тино Ливраменто и Ромео Лавиа пока не готов вернуться.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние защитников Крейга Доусона и Анджело Огбонны, которые получили травмы в матче Лиги Европы против "Андерлехта" в четверг. Курт Зума, Тило Керер и Мичейл Антонио должны быть в порядке, но не Максвел Корне.



АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 16:00



"Астон Вилла" не проигрывает уже четыре матча кряду, но в 20 последних в Премьер-Лиге одержала только четыре победы и потерпела 10 поражений. "Челси" выиграл все три последних поединка в чемпионате. "Вилланы" лишь однажды обыграли "синих" в 10 последних встречах в рамках Премьер-Лиги (1 ничья, 8 поражений).



Из лазарета "Виллы" возвращаются Мэтти Кэш, Леон Бэйли и Кэмеро Арчер.



Защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит до восьми недель с травмой колено, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Милана". Весле Фофана и Нголо Канте также отсутствуют.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 16:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" одержал пять побед в шести последних матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. "Ньюкасл" забил девять голов в двух последних поединках чемпионата — против всего восьми в семи первых. "Сороки" лишь однажды праздновали победу в 39 последних выездах к "красным дьяволам" во всех соревнованиях — 0:1 в декабре 2013.



Свои проблемы со здоровьем едва ли успеют решить к воскресенью Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Донни Ван де Бек и Антони Мартиаль. Скотт Мактоминей перебрал желтых карточек и этот матч пропустит из-за дисквалификации.



"Ньюкасл" все еще лишен Карла Дарлоу, Эмиля Крафта, Джонджо Шелви, Мэтта Ритчи и, вероятно, Александера Исака.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30



За последние 10 лет у "Ливерпуля" еще никогда не было так мало очков после восьми первых матчей в сезоне Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 22 выездных поединка чемпионата кряду, и это клубный рекорд. "Горожане" выиграли лишь две из 25 выездных встреч с "красными" в Премьер-Лиге.



Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон может сыграть в Премьер-Лиге впервые за шесть последних недель. Также поправился Кертис Джонс, но Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Луис Диас команде не помогут. Ибраима Конате под вопросом.



"Сити" вынужден обходиться без Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Калвина Филлипса. Бернарду Силва и Эрлинг Холанд специально отдохнули во время матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" посреди недели.